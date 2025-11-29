സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക വനിതാ ടി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങള്ക്ക് കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകും. ഡിസംബര് 26, 28, 30 തീയതികളിലായാണ് മത്സരങ്ങള് നടക്കുക. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ നിര്ണായകമായ മൂന്നു മത്സരങ്ങള്ക്കാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളുടെ നിറവില് ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യന് ടീം തലസ്ഥാനത്തെത്തുന്നു എന്നത് കായികപ്രേമികള്ക്ക് ഇരട്ടി മധുരമാകും. വിശാഖപട്ടണത്തെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഡിസംബര് 24-ന് ഇരു ടീമുകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ ശേഷം ഹര്മന്പ്രീത് കൗറും സംഘവും ആദ്യമായി കളത്തിലിറങ്ങുന്ന പരമ്പരയാണിത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
ലോകജേതാക്കള്ക്ക് ആതിഥ്യമരുളാന് ലഭിച്ച അവസരം കെ.സി.എയുടെ സംഘാടനമികവിനുള്ള അംഗീകാരമാണെന്ന് കെസിഎ പ്രസിഡണ്ടും ഇന്ത്യന് വിമന് ലീഗ് ചെയര്മാന് കൂടിയായ ജയേഷ് ജോര്ജ്ജ് പറഞ്ഞു. ഈ പരമ്പര കേരളത്തിലെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന് വലിയൊരു ഉണര്വ് നല്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മത്സരങ്ങള്ക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഗ്രീന്ഫീല്ഡില് ഒരുക്കുന്നതെന്ന് സെക്രട്ടറി വിനോദ് എസ് കുമാര് പറഞ്ഞു. ലോകചാമ്പ്യന്മാരുടെ പ്രകടനം കാണുവാന് കായികപ്രേമികള് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും വരും വര്ഷങ്ങളില് കൂടുതല് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങള്ക്ക് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.