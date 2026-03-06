വെള്ളി, 6 മാര്‍ച്ച് 2026
T20 World Cup 2026 Final: ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ഫൈനൽ ഞായറാഴ്ച

വാങ്കഡെയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് സെമി ഫൈനൽ മത്സരം അത്യന്തം ആവേശം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു

രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:45 IST)
Sanju Samson

T20 World Cup 2026 Final: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ ശക്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഏഴ് റൺസിനു തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പ്രവേശനം. മാർച്ച് എട്ട് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ആണ് ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ. അഹമ്മദബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം.

വാങ്കഡെയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് സെമി ഫൈനൽ മത്സരം അത്യന്തം ആവേശം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 253 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് അവസാനം വരെ പൊരുതിയെങ്കിലും ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 246 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ.

സൂപ്പർ എട്ടിലെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ തിളങ്ങിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും തന്റെ മികച്ച ഫോം ആവർത്തിച്ചു. 42 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും ഏഴ് സിക്‌സും സഹിതം 89 റൺസാണ് സഞ്ജു നേടിയത്. കളിയിലെ താരവും സഞ്ജു തന്നെ. ശിവം ദുബെ (25 പന്തിൽ 43), ഇഷാൻ കിഷൻ (18 പന്തിൽ 39), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (12 പന്തിൽ 27), തിലക് വർമ (ഏഴ് പന്തിൽ 21) എന്നിവരും ഇന്ത്യക്കായി തിളങ്ങി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ജേക്കബ് ബെതേൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോളിലേറ്റി. 48 പന്തുകളിൽ എട്ട് ഫോറും ഏഴ് സിക്‌സും സഹിതം 105 റൺസാണ് ബെതേൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. വിൽ ജാക്‌സ് 20 പന്തിൽ 35 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ മറ്റാർക്കും പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ഇതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പരാജയത്തിനു കാരണം. ഇന്ത്യക്കായി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.


