മഴ കളിമുടക്കിയാൽ വിൻഡീസ് സെമിയിൽ, വില്ലനായത് ദുബെ എറിഞ്ഞ രണ്ടോവറുകൾ

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:24 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പര്-8 പോരാട്ടത്തില് സിംബാബ്വെക്കെതിരെ 72 റണ്സിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയെങ്കിലും നെറ്റ് റണ്റേറ്റില് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാവാതെ ഇന്ത്യ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടേറ്റ പരാജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് നെറ്റ് റണ്റേറ്റില് വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെ മറികടക്കാന് 108 റണ്സിന് മുകളിലുള്ള വിജയമായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നത്. 256 എന്ന വമ്പന് സ്കോര് നേടാനായിട്ടും സിംബാബ്വെയെ ചെറിയ സ്കോറിന് പുറത്താക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായില്ല.
സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുന്പ് നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക- വെസ്റ്റിന്ഡീസ് മത്സരത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയിച്ചതോടെ സെമിഫൈനല് പ്രവേശനത്തിന് 2 വിജയം മാത്രം മതിയെന്ന നിലയിലായി ഇന്ത്യ. സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ വിജയിച്ചതോടെ വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെ തോല്പ്പിക്കാനായാല് നെറ്റ് റണ്റേറ്റിനെ പറ്റി ആശങ്കപ്പെടാതെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെമിയിലെത്താന് സാധിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ അയഞ്ഞ സമീപനം നടത്തിയത്.
സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യന് താരം ശിവം ദുബെ എറിഞ്ഞ രണ്ടോവറുകളാണ് 100 റണ്സിന് മുകളിലുള്ള ഇന്ത്യന് വിജയത്തെ തടഞ്ഞത്. 2 നോബോളുകളും 4 വൈഡുമെറിഞ്ഞ ദുബെ തന്റെ ആദ്യ ഓവറില് 26 റണ്സും രണ്ടാം ഓവറില് 20 റണ്സുമാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. ഇതോടെ ഒരു ലോകകപ്പ് മത്സരത്തില് 2 ഓവറില് നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം റണ്സ് വഴങ്ങുന്ന ബൗളറെന്ന നാണക്കേട് ശിവം ദുബെയുടെ പേരിലായി.
ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കും ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കും ഓവറുകള് ബാക്കിയുണ്ടായിട്ടും സൂര്യകുമാര് യാദവ് അവസാന ഓവര് ദുബെയ്ക്ക് നല്കിയത് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാന ഓവറില് സഞ്ജുവിന്റെ തകര്പ്പന് ക്യാച്ചില് ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിയെങ്കിലും 46 റണ്സാണ് രണ്ടോവറില് നിന്നും ദുബെ വഴങ്ങിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യന് വിജയം 72 റണ്സിലേക്ക് ചുരുങ്ങി.
നിലവില് രണ്ട് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് ഒരു ജയവുമായി ഇന്ത്യയുടെ നെറ്റ് റണ്റേറ്റ് -0.100 ആണ്. അതേസമയം ഒരു മത്സരം തോറ്റെങ്കിലും വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിന് +1.791 എന്ന മികച്ച റണ്റേറ്റുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച കൊല്ക്കത്തയില് വെച്ച് നടക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ്-ഇന്ത്യ മത്സരം ഒരു 'ക്വാര്ട്ടര് ഫൈനല്' പോരാട്ടമായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഈ മത്സരത്തില് വിജയിക്കുന്നവര്ക്ക് സെമി ഫൈനല് ഉറപ്പിക്കാം. എന്നാല് മഴ മൂലം മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാല് മെച്ചപ്പെട്ട റണ്റേറ്റുള്ള വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് സെമിയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനാവും.