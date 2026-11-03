ടോപ് ഓർഡർ സെറ്റാണ്, 5-6 സ്ഥാനങ്ങളിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരും: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ
ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലന്ഡും തമ്മിലുള്ള അഞ്ച് മത്സര ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നവംബര് നാലിന് ഓക്ക്ലന്ഡിലെ ഈഡന് പാര്ക്കില് തുടക്കമാകും. വരാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള മുന്നൊരുക്കമായാണ് പരമ്പരയെ ഇന്ത്യ കാണുന്നത്. ശുഭ്മാന് ഗില്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങള് കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളില് ശ്രേയസ് അയ്യരാകും നയിക്കുക. നിര്ണായകമായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കൂടി നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അവസാന 2 ഏകദിനങ്ങളില് പ്രധാന താരങ്ങള്ക്ക് ഇന്ത്യ വിശ്രമം അനുവദിച്ചത്.
ബാറ്റിംഗ് ഓര്ഡറില് ആദ്യ നാല് ബാറ്റിങ് സ്ഥാനങ്ങളിലും വലംകൈ ബാറ്റര്മാരെ ഉള്പ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആലോചന. ഇതിലൂടെ ടോപ് ഓര്ഡറില് സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. എന്നാല് ബാറ്റിങ് നിരയില് ഇടംകൈ-വലംകൈ കൂട്ടുകെട്ട് നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി അഞ്ചാം നമ്പറിലോ ആറാം നമ്പറിലോ അക്സര് പട്ടേലിനെയോ കെ.എല്. രാഹുലിനെയോ പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന് നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില് വ്യക്തമാക്കി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചുകളിലാണ് 2027ലെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള് എന്നതിനാല് താരങ്ങള്ക്ക് വിദേശ സാഹചര്യങ്ങള് മനസിലാക്കാന് ന്യൂസിലന്ഡ് പര്യടനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്ണായകമാണ്. ഇന്ത്യന് ബാറ്റിംഗ് നിരയിലെ പ്രധാന താരങ്ങളെ തുടക്കത്തില് തന്നെ പുറത്താക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ക്യാപ്റ്റന് മിച്ചല് സാന്റ്നര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന് ഓപ്പണര്മാരെയും വിരാട് കോലിയെയും വേഗത്തില് പുറത്താക്കാന് കഴിഞ്ഞാല് മത്സരത്തില് മേല്ക്കൈ നേടാമെന്നാണ് കിവീസ് പ്രതീക്ഷ.
ന്യൂസിലന്ഡില് ഒരുപക്ഷേ രോഹിത് ശര്മയും വിരാട് കോലിയും അവസാനമായി കളിക്കുന്ന ഏകദിന സീരീസാകും ഇത്തവണ. നിലവിലെ ഇന്ത്യന് ടീമില്നിന്ന് ന്യൂസിലന്ഡില് ഏകദിന സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ളത് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യര്, കെ.എല്. രാഹുല് എന്നിവര് മാത്രമാണ്. ഈ പട്ടികയിലേക്ക് കൂടുതല് താരങ്ങള് എത്തുമോയെന്നും ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്.