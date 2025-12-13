ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ടോസിടാൻ മാത്രം ഇന്ത്യയ്ക്കൊരു ക്യാപ്റ്റനെ വേണമെന്നില്ല, സൂര്യകുമാർ പ്രകടനം കൊണ്ട് മറുപടി നൽകണം: ആകാശ് ചോപ്ര

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ശനി, 13 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (11:59 IST)
ഇന്ത്യന്‍ ടി20 നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന്റെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ആകാശ് ചോപ്ര. ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകാരനായിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി റണ്‍സ് കണ്ടെത്താന്‍ പാടുപെടുകയാണ് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്. കഴിഞ്ഞ 20 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് ഒരിക്കല്‍ പോലും അര്‍ധസെഞ്ചുറി പ്രകടനം നടത്താന്‍ താരത്തിനായിട്ടില്ല. 2024 നവംബറിന് ശേഷം ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ 13.35 ശരാശരിയില്‍ 227 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് സൂര്യ നേടിയിട്ടുള്ളു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തില്‍ 12 റണ്‍സും രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ 5 റണ്‍സുമാണ് താരം നേടിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിമര്‍ശനങ്ങളുമായി ആകാശ് ചോപ്ര രംഗത്ത് വന്നത്.

സൂര്യ, നിങ്ങളൊരു ക്യാപ്റ്റനാണ്. ക്യാപ്റ്റനെന്ന് വെച്ചാല്‍ നിങ്ങളുടെ ജോലി ടോസ് ഇടുന്നതിലും ബൗളര്‍മാരെയും ഫീല്‍ഡിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും തന്ത്രങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. നിങ്ങള്‍ ടോപ് ഫോറില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ അവിടെ റണ്‍സ് കണ്ടെത്തേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ദീര്‍ഘകാലമായി താങ്കള്‍ നടത്തുന്നത് മോശം പ്രകടനമാണ്. അതിനെ ഗൗരവകരമായി കാണണം. ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു. 17 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളില്‍ ശരാശരി 14 റണ്‍സ് മാത്രം. മികച്ച സ്‌ട്രേക്ക് റേറ്റില്ല. അര്‍ധസെഞ്ചുറികളില്ല. 25 റണ്‍സ് പോലും കടന്നത് 2 തവണ മാത്രം. ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

സൂര്യയുടെ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയില്‍ സംശയമുണ്ടോ?, ഇല്ലെന്നാണ് മറുപടി. അദ്ദേഹം ബാറ്ററെന്ന നിലയില്‍ റണ്‍സ് കണ്ടെത്തണം. 2026 ഫെബ്രുവരി- മാര്‍ച്ചില്‍ ലോകകപ്പിന് പോകുമ്പോള്‍ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയില്‍ മാത്രമല്ല ബാറ്ററായും സൂര്യ മികവ് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചോപ്ര വ്യക്തമാക്കി.


