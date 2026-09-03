ഇമാം പരിക്ക് അഭിനയിച്ചോ? കാത്തിരിക്കുന്നത് 2 വര്ഷത്തെ വിലക്ക്, റിസ്വാന്റെ കരിയറും പ്രതിസന്ധിയില്
റിസ്വാനെ ഇനി ദേശീയ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് വിദേശമാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില് പരിക്ക് അഭിനയിച്ചെന്ന ഗുരുതര ആരോപണം തെളിഞ്ഞാന് പാകിസ്ഥാന് ഓപ്പണര് ഇമാം ഉള് ഹഖിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 2 വര്ഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് വിലക്ക്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് സീരീസില് ദയനീയ പ്രകടനം നടത്തുന്ന പാകിസ്ഥാന് നിലവില് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മോശം നിലയിലാണ്. ടീമില് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി മോശം ഫോം തുടരുന്ന മുന് വൈറ്റ് ബോള് നായകനും വിക്കറ്റ് കീപ്പറുമായ മുഹമ്മദ് റിസ്വാനും ദേശീയ ടീമിന് പുറത്താകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. റിസ്വാനെ ഇനി ദേശീയ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് വിദേശമാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ ഒന്നാം ദിനത്തിലെ രണ്ടാം സെഷന് ശേഷം തുടയിലെ മസിലിന് പരിക്കേറ്റതായി കാണിച്ച് ഇമാമുല് ഹഖ് മൈതാനം വിട്ടിരുന്നു. തുടര്ന്ന് 2 ഇന്നിങ്ങ്സുകളിലും താരം ബാറ്റ് ചെയ്യാന് ഇറങ്ങിയില്ല. എന്നാല് ഇമാം പരിക്ക് അഭിനയിച്ചെന്ന സംശയം ഉയര്ന്നതോടെ സംഭവം അന്വേഷിക്കാന് ഉന്നതതല സമിതിയെ നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. 2025 മാര്ച്ചില് ന്യൂസിലന്ഡ് പര്യടനത്തിനിടയില് പരിക്ക് അഭിനയിച്ച് മെഡിക്കല് സംഘത്തെ ഇമാം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണവും ഇമാമിന്റെ പേരിലുണ്ട്.
അതേസമയം അച്ചടക്കമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റവും സമീപകാലത്തെ മോശം ഫോമും ഷോട്ട് സെലക്ഷനുമാണ് റിസ്വാന് മുകളില് പിസിബിയുടെ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായത്. ഇതോടെ റിസ്വാനെ സമീപകാലത്തേക്കൊന്നും പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് പരിഗണിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. തുടര്ച്ചയായുള്ള വിവാദങ്ങളും ടീം കോമ്പിനേഷനുകളിലെ മാറ്റങ്ങളും മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനൊരുങ്ങുന്ന പാക് ടീമിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.ALSO READ: തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,