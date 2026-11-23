അത് സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, പാകിസ്ഥാനെതിരായ തോൽവിയുടെ കാരണം പറഞ്ഞ് തിലക് വർമ
പാകിസ്ഥാന് ഉയര്ത്തിയ 314 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടക്കത്തില് തന്നെ വൈഭവ് സൂര്യവംശി(11), ആയുഷ് ബദോനി(0) എന്നിവരെ നഷ്ടമായിരുന്നു.
സര്ജറി വിജയിച്ചെങ്കിലും രോഗി മരിച്ചെന്ന തമാശയെ ഓര്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്നലെ പാകിസ്ഥാന് എയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലെ ഇന്ത്യന് തോല്വിയും നായകന് തിലക് വര്മയുടെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനവും. ഏഷ്യാകപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാര്സ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്ണമെന്റില് പാകിസ്ഥാന് ഉയര്തിയ 314 റണ്സിന് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടക്കത്തിലെ തിരിച്ചടികള് നേരിട്ടിരുന്നു. ഒരറ്റത്ത് തിലക് വര്മ ഉറച്ചുനിന്നെങ്കിലും ടെസ്റ്റിനെ ഓര്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ബാറ്റ് ചെയ്തത്. സെഞ്ചുറി പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനെതിരെ 48 റണ്സിന്റെ തോല്വിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്.
പാകിസ്ഥാന് ഉയര്ത്തിയ 314 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടക്കത്തില് തന്നെ വൈഭവ് സൂര്യവംശി(11), ആയുഷ് ബദോനി(0) എന്നിവരെ നഷ്ടമായിരുന്നു. 42 പന്തില് 70 റണ്സുമായി അഭിഷേക് ശര്മ ടീം സ്കോര് ഉയര്ത്തുമ്പോള് പ്രതിരോധം ടോപ് ഗിയറിലാക്കി സ്കോറിങ് വേഗത കുറയ്ക്കുകയാണ് തിലക് വര്മ ചെയ്തത്. അഭിഷേക് പുറത്തായതോടെ ഈ സമീപനം ഇന്ത്യയെ ബാക്ക്ഫൂട്ടിലാക്കുകയായിരുന്നു. തുടരെ വിക്കറ്റുകള് കൂടി പോയതോടെ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധത്തിലായി. ഒരു ഘട്ടത്തില് 6ന് 129 എന്ന സ്കോറിലേക്ക് വീണെങ്കില് 56 റണ്സുമായി ഷഹബാസ് അഹമ്മദിന്റെ പ്രകടനമാണ് ടീമിനെ വമ്പന് തോല്വിയില് നിന്നും രക്ഷിച്ചത്. ഷഹബാസ് പുറത്തായതോടെ പാകിസ്ഥാന് മത്സരത്തില് പിടിമുറുക്കി. ഇതോടെ തോല്വി ഭാരം കുറയ്ക്കാന് മാത്രമെ ബാക്കിയുള്ളവര്ക്ക് സാധിച്ചുള്ളു.
Pakistan player Sufiyan Muqeem overreacted after Harshit Rana's wicket. Tilak Varma lost his temper and gave a fiery reply to Sufiyan Muqeem after the Pakistani players' behaviour. https://t.co/HI7zOyhemZ— Central Cricket (@arshdeep3444) November 22, 2026
ചേസിങ്ങിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തില് റണ്നിരക്ക് ഉയര്ത്താനാവാതെ വന്നതാണ് തോല്വിക്ക് കാരണമെന്നാണ് മത്സരശേഷം ഇന്ത്യന് എ ടീം നായകനായ തിലക് വര്മ പറഞ്ഞത്. 149 പന്തില് 100 റണ്സാണ് മത്സരത്തില് തിലക് വര്മ നേടിയത്. ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് 49 പന്തില് 56 റണ്സാണ് നേടിയത്. 43.3 ഓവറില് ടീം സ്കോര് 241ല് നില്ക്കെയായിരുന്നു ഷഹബാസ് പുറത്തായത്. രണ്ടോവര് കൂടി ഷഹബാസ് ക്രീസില് നിന്നിരുന്നെങ്കില് തനിക്ക് മത്സരം പൂര്ത്തിയാക്കാന് സാധിച്ചേനെയെന്നും തിലക് വര്മ മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു.
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീമിന്റെ വിജയമാണ് പ്രധാനം. ടീം വിജയിച്ചില്ലെങ്കില് എന്റെ പ്രകടനത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. കഴിയുന്നത്രയും മത്സരം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാന് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്നും അതിനായാണ് ശ്രമിച്ചത്. മറ്റൊരു ബാറ്റര് കൂടി പിന്തുണ നല്കാനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില് ടീമിനെ എനിക്ക് വിജയിപ്പിക്കാനാകുമായിരുന്നു. തോല്വിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. തിലക് വര്മ പറഞ്ഞു.