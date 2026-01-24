അഭിറാം മനോഹർ|
ഇന്ത്യയില്
നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പില് ബംഗ്ലാദേശിന് പകരക്കാാരായി സ്കോട്ട്ലന്ഡിനെ ഉള്പ്പെടുത്തി ഐസിസി. ഫെബ്രുവരി 7 മുതല് ആരംഭിക്കുന്ന 2026 T20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയില് സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഇന്ത്യയില് കളിക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് സ്വീകരിച്ചത്. ഐസിസിയില് ഈ വാദം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന ബംഗ്ലാദേശിന്റെ വാദം അംഗീകരിക്കാന് ഐസിസി തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
വിഷയത്തില് തീരുമാനം അറിയിക്കാനായി 2 തവണ അന്തിമതീയതി നീട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയില് കളിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് സ്വീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ICC
ബോര്ഡ് അടിയന്തര യോഗത്തിലും ബംഗ്ലാദേശ് ആവശ്യത്തെ ഐസിസി തള്ളിയയിരുന്നു.
വിശ്വസനീയമായ സുരക്ഷാഭീഷണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയില് ടൂര്ണമെന്റിന്റെ ഷെഡ്യൂള് മാറ്റുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമാകുമെന്നും പ്രായോഗികമല്ലെന്നുമാണ് ഐസിസി ബോര്ഡ് അറിയിച്ചത്.
ജനുവരി 3ന് ഐപിഎല് 2026 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ബംഗ്ലാദേശ് താരം മുസ്തഫിസുര് റഹ്മാനെ കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സില് നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ബിസിസിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയില് കളിക്കുന്നതില് തങ്ങള്ക്ക് സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും മത്സരങ്ങള് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.