അനായാസം സിംഗിളുകൾ എടുക്കാൻ അനുവദിച്ചു, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിനയായത് ഫീൽഡിലെ മോശം പ്രകടനം: വിമർശനവുമായി ഗവാസ്കർ

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 19 ജനുവരി 2026 (17:43 IST)
ഇന്ഡോര്: ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം
മധ്യ ഓവറുകളിലെ ഇന്ത്യയുടെ മോശം ഫീല്ഡിങ്ങാണെന്ന് ഇന്ത്യന് ഇതിഹാസ താരം സുനില് ഗവാസ്കര്.ആരുടെയും പേരെടുത്ത് വിമര്ശിച്ചില്ലെങ്കിലും ചില ആളുകള് ന്യൂസിലന്ഡ് ഇന്നിങ്ങ്സിലെ മധ്യ ഓവറുകളില് അനായാസം സിംഗിളെടുക്കാന് അനുവദിച്ചതാണ് തോല്വിക്ക് കാരണമെന്ന് സുനില് ഗവാസ്കര് മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു.
സൈമണ് ഡൂളുമായി മത്സരശേഷം നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് ഗവാസ്കര് ഇക്കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞത്. രോഹിത് ശര്മയും വിരാട് കോലിയും ഉജ്ജ്വലമായാണ് ഫീല്ഡ് ചെയ്തത്. കോലിയുടെ അത്ലറ്റിസിസം നമ്മള്ക്കെല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാല് ചിലരുടെ ഫീല്ഡിംഗ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് അര്ഷ്ദീപ് സിങ്ങും ഹര്ഷിത് റാണയും ന്യൂസിലന്ഡ് ഓപ്പണര്മാരായ ഹെന്റി നിക്കോള്സിനെയും ഡെവോണ് കോണ്വെയെയും പുറത്താക്കി മികച്ച തുടക്കം നല്കിയിരുങ്കിലും പിന്നീട് ഒത്തുചേര്ന്ന ഡാരില് മിച്ചല്- ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ് കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് ന്യൂസിലന്ഡിനെ മികച്ച നിലയിലെത്തിച്ചത്.
പിച്ചിലെ വേഗക്കുറവ് ഇന്ത്യന് ബൗളര്മാര് മുതലെടുക്കുമെന്ന് കരുതിയ ഇടത്താണ് ന്യൂസിലന്ഡ് ബാറ്റര്മാര് അനായാസം റണ്സ് സ്കോര് ചെയ്തതെന്നും ഈ ഘട്ടത്തില് ന്യൂസിലന്ഡിനെ 260-270 റണ്സിലൊതുക്കാന് ഇന്ത്യയ്ക്കാകുമെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു. 300 റണ്സില് ഒതുങ്ങുമെന്ന് കരുതിയ ന്യൂസിലന്ഡ് സ്കോര് 337 എത്തിയത് സിംഗിളുകളെ ഡബിളുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഡാരില് മിച്ചലിന്റെ വിക്കറ്റുകള്ക്കിടയിലെ ഓട്ടത്തിന്റെ മികവ് കൊണ്ടാണെന്നും ഇന്ത്യ ഫീല്ഡിങ്ങിലെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തിയിരുന്നെങ്കില് കാര്യങ്ങള് വ്യത്യസ്തമാവുമെന്നുമാണ് ഗവാസ്കറിന്റെ വിശകലനം.