ഇന്ത്യയ്ക്ക് വന് തിരിച്ചടി, ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെ വരവ് നീളും, ഇനി കളിക്കുക ഐപിഎല്ലില്?
മെഡിക്കല് ടീമിന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരം ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഫിറ്റ്നസ് പ്ലാനിലൂടെ മാത്രമെ ഹാര്ദ്ദിക്കിന് ബൗളിങ് പരിശീലനം പുനരാരംഭിക്കാനാകു.
ഇന്ത്യന് ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ പരിക്ക്. കാല്മുട്ടിലെ പേശിക്കേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്ക് ഭേദമാകാത്തതിനാല് ഈ വര്ഷം മുഴുവന് മത്സരങ്ങളും താരത്തിന് നഷ്ടമാകും. അടുത്ത ഐപിഎല്ലിന് മുന്പ് താരം കളിക്കളത്തില് തിരിച്ചെത്താന് സാധ്യതകളില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. നിലവില് ബെംഗളുരുവിലെ ബിസിസിഐ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സിലാണ് 32കാരനായ താരമുള്ളത്.
മെഡിക്കല് ടീമിന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരം ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഫിറ്റ്നസ് പ്ലാനിലൂടെ മാത്രമെ ഹാര്ദ്ദിക്കിന് ബൗളിങ് പരിശീലനം പുനരാരംഭിക്കാനാകു. 3 ആഴ്ചകള്ക്ക് ശേഷം മാത്രമെ ഹാര്ദ്ദിക്കിന് ഓടി തുടങ്ങാന് പോലും സാധിക്കു. ഇതോടെ പരിക്കില് നിന്ന് പൂര്ണമോചിതനാകാന് താരത്തിന് മാസങ്ങള് വേണ്ടിവരും. 2026 മെയില് നടന്ന ഐപിഎല്ലിലാണ് ഹാര്ദ്ദിക് അവസാനമായി കളിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി മാര്ച്ച് 2026ലെ ടി20 ഫൈനലിലാണ് ഹാര്ദ്ദിക് അവസാനം കളിച്ചത്.
വരാനിരിക്കുന്ന ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്വെ പരമ്പരകളിലും ഹാര്ദ്ദിക് കളിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുതിയ താരങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി എന്നീ താരങ്ങളെയാണ് നിലവില് ഹാര്ദ്ദിക്കിന് പകരമായി ടി20യില് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2027ല് ഏകദിന ലോകകപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 10 ഓവര് എറിയാനുള്ള കായികക്ഷമത കൂടി തെളിയിച്ചെങ്കിലെ ഹാര്ദ്ദിക്കിനെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിലേക്ക് പരിഗണിക്കു. അങ്ങനെയെങ്കില് ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി എന്നീ താരങ്ങളെയാകും ഇന്ത്യ ഓള്റൗണ്ടറായി പരിഗണിക്കുക.