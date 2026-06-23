അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, 17 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്, പുതുമുഖ താരമായി ജെയിംസ് കോൾസ് ടീമിൽ
- ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിഫൈനൽ, ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ മാത്രം കളി കണ്ടത് 6.52 കോടി പേർ
- ഒന്നോ രണ്ടോ നല്ല ഷോട്ടുകളുടെ പ്രശ്നമെ ഉള്ളു, അഭിഷേക് ഫൈനലിൽ തിളങ്ങും: സഞ്ജു സാംസൺ
- Varun Chakaravarthy : ഒന്നാം നമ്പർ ബൗളറായെത്തി, ഒന്നാം നമ്പർ തല്ലുകൊള്ളിയായി, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാധ്യതയായി വരുൺ
- 'സഞ്ജുവിന്റെ ക്യാച്ച് കൈവിട്ടത് വലിയ തെറ്റ്, സെമിയിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നിലെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി ഹാരി ബ്രൂക്ക്
ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി, ഹാർദ്ദിക്കിന് പിന്നാലെ നിതീഷ് റെഡ്ഡിയും പുറത്ത്
അഫ്ഗാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്.
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി അയര്ലന്ഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങള്ക്കൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന് ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. ഓള്റൗണ്ടര് ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ടീമിലെ ഓള്റൗണ്ടര് താരമായ നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡിയും പരിക്കേറ്റ് പര്യടനത്തില് നിന്നും പുറത്തായി. 23കാരനായ താരത്തിന്റെ ഇടത് തുടയിലെ പേശികള്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. അഫ്ഗാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചുകളില് പേസ് ഓള്റൗണ്ടര്മാരായ ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെയും നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡിയുടെയും പുറത്താകല് ഇന്ത്യന് ടീം ബാലന്സിനെ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കും. സ്കാനിങ്ങില് നിതീഷിന്റെ പരിക്ക് അല്പം സാരമുള്ളതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്. താരത്തിന് കുറഞ്ഞത് നാലാഴ്ചത്തെ വിശ്രമമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല് സീസണില് മണിക്കൂറില് 120 കിലോമീറ്റര് വേഗതയില് പന്തെറിഞ്ഞിരുന്ന നിതീഷ് ഇത് 130ന് മുകളിലാക്കി ഉയര്ത്തിയിരുന്നു. ഇതാണ് പരിക്കിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇതുവരെ 10 ടെസ്റ്റുകളും 6 ഏകദിനങ്ങളും 4 ടി20 മത്സരങ്ങളും നിതീഷ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡിക്ക് പകരക്കാരനായി മുംബൈയുടെ യുവ ഓള്റൗണ്ടര് സൂര്യന്ഷ് ഷെഡ്ഗെ എത്തിയേക്കും. അടുത്തിടെ നടന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയില് ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി താരം തിളങ്ങിയിരുന്നു.ALSO READ: ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, 17 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്, പുതുമുഖ താരമായി ജെയിംസ് കോൾസ് ടീമിൽ
Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ
പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന
ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ
ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്
ലോകകപ്പിലെ കൂടുതൽ ഗോളുകൾ മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ പെനാൽട്ടികൾ പാഴാക്കിയതും മെസ്സി, വേറെയും റെക്കോർഡുകൾ, ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാമോ?
ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി, ഹാർദ്ദിക്കിന് പിന്നാലെ നിതീഷ് റെഡ്ഡിയും പുറത്ത്
പെനാൽറ്റി നഷ്ടമാക്കിയതിനു ട്രോൾ; പിന്നാലെ വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ച് ഇരട്ടഗോൾ
ക്ലോസെയെ ക്ലോസാക്കി മെസി മാജിക്; എംബാപ്പെ ഓടിയെത്തുന്നു
ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, 17 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്, പുതുമുഖ താരമായി ജെയിംസ് കോൾസ് ടീമിൽ
ഹാരി ബ്രൂക്ക് നയിക്കുന്ന ടീമില് യുവ ഓള്റൗണ്ടറായ ജെയിംസ് കോള്സ് ടീമില് ഇടം പിടിച്ചു. ജൂലൈ 1 മുതല് ജൂലൈ 11 വരെയായി 5 ടി20 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മില് കളിക്കുക. ഇംഗ്ലണ്ട് എ ടീമിനും ആഭ്യന്തര ടി20 ലീഗുകളിലും നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനത്തെ തുടര്ന്നാണ് ജെയിംസ് കോള്സ് ടീമില് ഇടം പിടിച്ചത്.