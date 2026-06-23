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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (13:43 IST)

ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി, ഹാർദ്ദിക്കിന് പിന്നാലെ നിതീഷ് റെഡ്ഡിയും പുറത്ത്

അഫ്ഗാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്.

Nitish kumar reddy
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (13:43 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (13:46 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി അയര്‍ലന്‍ഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങള്‍ക്കൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ടീമിലെ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ താരമായ നിതീഷ് കുമാര്‍ റെഡ്ഡിയും പരിക്കേറ്റ് പര്യടനത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തായി. 23കാരനായ താരത്തിന്റെ ഇടത് തുടയിലെ പേശികള്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. അഫ്ഗാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്.
 
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചുകളില്‍ പേസ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരായ ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെയും നിതീഷ് കുമാര്‍ റെഡ്ഡിയുടെയും പുറത്താകല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ബാലന്‍സിനെ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കും. സ്‌കാനിങ്ങില്‍ നിതീഷിന്റെ പരിക്ക് അല്പം സാരമുള്ളതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്. താരത്തിന് കുറഞ്ഞത് നാലാഴ്ചത്തെ വിശ്രമമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
 
കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 120 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ പന്തെറിഞ്ഞിരുന്ന നിതീഷ് ഇത് 130ന് മുകളിലാക്കി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഇതാണ് പരിക്കിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇതുവരെ 10 ടെസ്റ്റുകളും 6 ഏകദിനങ്ങളും 4 ടി20 മത്സരങ്ങളും നിതീഷ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിതീഷ് കുമാര്‍ റെഡ്ഡിക്ക് പകരക്കാരനായി മുംബൈയുടെ യുവ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ സൂര്യന്‍ഷ് ഷെഡ്‌ഗെ എത്തിയേക്കും. അടുത്തിടെ നടന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി താരം തിളങ്ങിയിരുന്നു.ALSO READ: ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, 17 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്, പുതുമുഖ താരമായി ജെയിംസ് കോൾസ് ടീമിൽ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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