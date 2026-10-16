റിസ്കെടുക്കാതെ ഷായ് ഹോപ്പ് റൺസടിച്ചുകൂട്ടുന്നു, ബെംഗളുരുവിൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കും : സഞ്ജു സാംസൺ
ഇന്ത്യ വെസ്റ്റിന്ഡീസ് പരമ്പരയില് വമ്പന് ഫോമിലുള്ള വെസ്റ്റിന്ഡീസ് നായകന് ഷായ് ഹോപ്പിനെ പ്രശംസിച്ച് ഇന്ത്യന് ഓപ്പണിങ് താരം സഞ്ജു സാംസണ്. റിസ്കെടുക്കാതെയാണ് ഷായ് ഹോപ്പ് റണ്സടിച്ച് കൂട്ടുന്നതെന്നും ഇതാണ് വിന്ഡീസിന് മേല്ക്കൈ നല്കുന്നതെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു. നാലാം ടി20 മത്സരത്തിന് ശേഷമുള്ള വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം.
റിസ്ക്കെടുക്കാതെ തന്നെ അനായാസം ബൗണ്ടറികള് കണ്ടെത്താന് ഹോപ്പിന് കഴിയുന്നുണ്ട്.ഒരേസമയം ഇന്നിംഗ്സ് നിയന്ത്രിക്കാനും റണ്റേറ്റ് ഉയര്ത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ തോല്വിയോടെ പരമ്പര 2-2 എന്ന നിലയില് സമനിലയിലായെങ്കിലും ബെംഗളൂരുവില് നടക്കുന്ന അവസാന മത്സരത്തില് ഇന്ത്യന് ടീം ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തുമെന്നും സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി. നാലാം ടി20യില് തിലക് വര്മയുടെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായതാണ് കളി ഇന്ത്യയുടെ കയ്യില് നിന്നും നഷ്ടമാക്കിയതെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.ALSO READ: 'എല്ലാവരും ചെണ്ടകൾ'; അഞ്ചാം ടി20 കളിക്കാൻ ഭുവനേശ്വറിനെ വിളിച്ച് ഇന്ത്യ, അർഷ്ദീപ് പുറത്ത്