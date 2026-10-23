ബ്രൂക്കിന്റെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി പാഴായി, 429 റണ്സടിച്ചിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിന് തോല്വി, ഞെട്ടിച്ച് ശ്രീലങ്ക
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കൂറ്റന് വിജയലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നില് പതറാതെ ഒരു പന്ത് ബാക്കിനില്ക്കെ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ശ്രീലങ്ക വിജയം നേടിയെടുത്തത്.
സ്കോര്ബോര്ഡില് 429 റണ്സ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടും ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ തോല്വി വഴങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ട്. പാകിസ്ഥാനില് നടക്കുന്ന ഏകദിന ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയില് ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ നായകന് ഹാരി ബ്രൂക്കിന്റെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തില് 429 റണ്സാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. എന്നാല് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കൂറ്റന് വിജയലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നില് പതറാതെ ഒരു പന്ത് ബാക്കിനില്ക്കെ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ശ്രീലങ്ക വിജയം നേടിയെടുത്തത്. 2006-ല് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നേടിയ 438 ചേസിംഗിന് പിന്നില് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ ചേസിംഗാണിത്.
മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ടിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് ഓപ്പണര്മാരായ ടോം ബാന്റണും ബെന് ഡെക്കറ്റും ചേര്ന്ന് നല്കിയത്. ടോം ബാന്റണ് 50 റണ്സ് നേടി പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയെത്തിയ ജോ റൂട്ടും 69 റണ്സുമായി തിളങ്ങി. നാലാം വിക്കറ്റില് വില് ജാക്സും ഹാരി ബ്രൂക്കും ചേര്ന്നുള്ള കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോര്ബോര്ഡ് വേഗത്തിലാക്കിയത്.വെറും 114 പന്തില് നിന്ന് ഇരട്ട സെഞ്ചുറി തികച്ച ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ഏകദിന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി എന്ന റെക്കോര്ഡ് സ്വന്തമാക്കി. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏകദിനത്തില് ഡബിള് സെഞ്ചുറി അടിക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടവും ബ്രൂക്ക് സ്വന്തമാക്കി. 30 പന്തില് 66 റണ്സുമായി വില് ജാക്സും തിളങ്ങിയതോടെയാണ് 429 റണ്സെന്ന കൂറ്റന് സ്കോര് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയത്.
The best shots from Harry Brook's record breaking 202(116) https://t.co/EynypyLpkU— . (@harrybrookcntrl) October 22, 2026
430 റണ്സ് ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ലങ്ക തുടക്കത്തില് തകര്ച്ച നേരിട്ടെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായാണ് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് . 24 റണ്സിന് 2 വിക്കറ്റെന്ന നിലയില് നിന്നും 27 ഓവറില് 190 റന്സെന്ന നിലയിലേക്ക് ശ്രീലങ്ക കരകയറി. 97 റണ്സുമായി അസിത ഫെര്ണാണ്ടോയും 130 റണ്സുമായി പവന് രത്നായകെയുമാണ് ശ്രീലങ്കയെ തകര്ച്ചയില് നിന്നും കരകയറ്റിയത്. പിന്നാലെയെത്തിയ ശനക 50 പന്തില് 97 റണ്സുമായി തകര്ത്തടിച്ചതോടെ ശ്രീലങ്കയുടെ വിജയപ്രതീക്ഷകള് സജീവമായി. അര്ധസെഞ്ചുറിയുമായി ജനിത് ലിയനാഗെയും മികച്ച പിന്തുണയാണ് ശനകയ്ക്ക് നല്കിയത്. എന്നാല് ടീം സ്കോര് 44 ഓവറില് 363 റണ്സില് നില്ക്കെ ശനകയെ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് നഷ്ടമായി.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറില് ജോഷ് ടംഗ് തുടര്ച്ചയായ 2 പന്തുകളില് വിക്കറ്റുകള് നേടി ശ്രീലങ്കയെ വിറപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒരു പന്ത് ബാക്കിനില്ക്കെ ശ്രീലങ്ക വിജയത്തിലെത്തി. അവസാന നിമിഷം വരെയും ക്രീസില് നിന്ന ജനിത് ലിയനാഗെയാണ് ശ്രീലങ്കയെ വിജയത്തീരത്തിലേക്കെത്തിച്ചത്.