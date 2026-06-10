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  4. Heated Moment Nahid Rana angers Josh Inglis with fiery send off during ban vs Aus match
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 10 June 2026 (13:52 IST)

കളിച്ചത് മതി ഇനി കേറി പോടാ... മൈതാനത്ത് ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷുമായി ഉടക്കി നഹീദ് റാണ, ഓസീസിനെതിരെ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്

ഓസീസ് നിരയില്‍ 52 റണ്‍സെടുത്ത കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനാണ് ടോപ് സ്‌കോറര്‍.

Aus vs Bangladesh, Naheed Rana, Josh Inglis, Cricket News
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (13:52 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (13:56 IST)
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ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്. മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബംഗ്ലാദേശ് മൊസദേക്ക് ഹൊസൈന്റെയും (86), നജ്മുള്‍ ഹൊസൈന്‍ ഷാന്റോയുടെയും(67), തന്‍സിദ് ഹസന്റെയും(54) അര്‍ധസെഞ്ചുറികളുടെ മികവില്‍ 284 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ പോരാട്ടം 191 റണ്‍സില്‍ അവസാനിച്ചു. 41 റണ്‍സ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയ നഹീദ് റാണയുടെ പ്രകടനമാണ് ഓസീസിനെ തകര്‍ത്തത്.
 
 ഓസീസ് നിരയില്‍ 52 റണ്‍സെടുത്ത കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനാണ് ടോപ് സ്‌കോറര്‍. അലക്‌സ് ക്യാരി 47 റണ്‍സെടുത്തു. അതേസമയം മത്സരത്തിന്റെ  11-ാം ഓവറില്‍ ഓസീസ് നായകനായ ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷുമായി ബംഗ്ലാ പേസര്‍ മൈതാനത്ത് കോര്‍ത്ത സംഭവമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഇന്നിങ്‌സിന്റെ 11-ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തില്‍ റാണയുടെ എക്‌സ്ട്രാ ബൗണ്‍സ് ചെയ്ത തകര്‍പ്പന്‍ ഡെലിവറിയില്‍ ഇംഗ്ലിസ് വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ക്ക് ക്യാച്ച് നല്‍കി പുറത്തായിരുന്നു. വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ റാണ ഇംഗ്ലിസിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് കടുത്ത ഭാഷയില്‍ അഗ്രസീവ് ആയ ഒരു 'സെന്‍ഡ് ഓഫ്' നല്‍കുകയായിരുന്നു. റാണയുടെ ഈ പെരുമാറ്റത്തില്‍ കടുത്ത അമര്‍ഷം പ്രകടിപ്പിച്ച ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് പവലിയനിലേക്ക് നടക്കാന്‍ വിസമ്മതിക്കുകയും, തിരിഞ്ഞു നടന്ന് ബൗളറോട് കടുത്ത ഭാഷയില്‍ തര്‍ക്കിക്കാന്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.
 
ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ബംഗ്ലാദേശ് നായകനായ മെഹിദി ഹസന്‍ മിറാസ് ഇടപെടുകയായിരുന്നു. മിറാസാണ് റാണയെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ജോഷ് ഇംഗ്ലിസിനെ ശാന്തനാക്കി പവലിയനിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തത്. മത്സരത്തില്‍ 19 റണ്‍സെടുത്താണ് താരം മടങ്ങിയത്. ഇംഗ്ലീസ് മടങ്ങിയതോടെ ഓസീസ് പ്രതിരോധത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. മത്സരത്തില്‍ 4 വിക്കറ്റുകളുമായി നഹീദ് റാണയാണ് ഓസീസിനെ തകര്‍ത്തത്. മഴ കളി മുടക്കിയതോടെ ഡക്ക്വര്‍ത്ത് ലൂയിസ് സ്റ്റേണ്‍ (DLS) നിയമപ്രകാരം ബംഗ്ലാദേശിനെ 86 റണ്‍സിന് വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. 2005-ന് ശേഷം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് നേടുന്ന ആദ്യ വിജയമാണിത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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കളിച്ചത് മതി ഇനി കേറി പോടാ... മൈതാനത്ത് ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷുമായി ഉടക്കി നഹീദ് റാണ, ഓസീസിനെതിരെ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്

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