ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അവനറിയാം, സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും : സഞ്ജുവിനെ പറ്റി വസീം ജാഫർ
വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തില് പരാജയപ്പെട്ട മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന് ഉപദേശവുമായി മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ വസീം ജാഫര്.
വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തില് പരാജയപ്പെട്ട മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന് ഉപദേശവുമായി മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ വസീം ജാഫര്. വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരെ 9 പന്തില് 11 റണ്സെടുത്താണ് സഞ്ജു മടങ്ങിയത്. 15കാരനായ വൈഭവിനെ മറികടന്നാണ് സഞ്ജുവിന് പ്ലെയിങ് ഇലവനില് അവസരം ലഭിച്ചത്. ക്രീസില് നിലയുറപ്പിച്ച് ശേഷം മാത്രമെ സഞ്ജു വലിയ ഷോട്ടുകള്ക്ക് ശ്രമിക്കാവു എന്നാണ് വസീം ജാഫര് താരത്തിന് നല്കുന്ന ഉപദേശം.
ഒരറ്റത്ത് അഭിഷേക് ശര്മ അടിച്ച് കളിക്കുന്നതിനാല് റണ്റേറ്റ് കുറയില്ല എന്നത് സഞ്ജു ഓര്ക്കണം. അതിനാല് തുടക്കത്തില് അല്പം സമയമെടുത്ത് ക്രീസില് നിലയുറപിക്കാന് ശ്രമിക്കണം. വൈഭവിനെ പോലുള്ള താരങ്ങള് അവസരത്തിനായി കാത്തുനില്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന സമ്മര്ദ്ദം സഞ്ജുവിന്1 എപ്പോഴുമുണ്ടാകും. അതിനാല് ടീം മാനേജ്മെന്റിനോ സെലക്ടര്മാര്ക്കോ ചോദ്യം ചെയ്യാന് കഴിയാത്ത തരത്തില് സ്ഥിരതയാര്ന്ന പ്രകടനം നടത്താന് സഞ്ജുവിനാകണമെന്നും ജാഫര് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ മാസം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയില് തുടര്ച്ചയായി 2 അര്ധസെഞ്ചുറികള് സ്വന്തമാക്കാന് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിന് ശേഷമുള്ള കളികളില് 9,7,2,11 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ സ്കോറുകള്. ഇതോടെ സഞ്ജുവിന്റെ അസ്ഥിരതയെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള് സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. നിലവില് ന്യൂസിലന്ഡ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലും സഞ്ജു ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരെ 3 മത്സരത്തിലെങ്കിലും സഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിച്ചേക്കും.