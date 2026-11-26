വൈഭവ് ലേലത്തിൽ വന്നാൽ കളിമാറും, 40 കോടി കിട്ടിയാലും അത്ഭുതമില്ല, ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും വിലയുള്ള താരമാകും
വൈഭവ് കളിക്കുന്ന ദിവസം അവന് കളിമാറ്റിമറിക്കും. എതിരാളികളെ ചിത്രത്തില് ഇല്ലാതെയാക്കും
റൈസിങ് സ്റ്റാര്സ് ഏഷ്യാകപ്പിലെ യുഎഇക്കെതിരായ റെക്കോര്ഡ് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ യുവതാരമായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പ്രശംസ കൊണ്ട് മൂടി മുന് ഇന്ത്യന് താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. യുഎഇക്കെതിരെ 250 റണ്സ് മാത്രം പിന്തുടരേണ്ട മത്സരത്തില് 53 പന്തില് 204 റണ്സാണ് വൈഭവ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ടീമിനെ അനായാസവിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച വൈഭവ് ഐപിഎല് ലേലത്തിലോ റിട്ടെന്ഷനിലോ വന്നാല് 40 കോടി വരെ അവന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ആകാശ് ചോപ്ര പറയുന്നത്.
വൈഭവ് എന്നെങ്കിലും ഐപിഎല് താരലേലത്തില് വരികയോ റിട്ടെന്ഷന് ചര്ച്ചകളില് വരികയോ ചെയ്താല് ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും വിലയുള്ള താരമായി അവന് മാറിയേക്കും. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്മ, കെ എല് രാഹുല്,ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവരെല്ലാം കളിക്കുന്ന ലീഗിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഞാന് പറയുന്നത്. വൈഭവ് കളിക്കുന്ന ദിവസം അവന് കളിമാറ്റിമറിക്കും. എതിരാളികളെ ചിത്രത്തില് ഇല്ലാതെയാക്കും. ആ കരുത്ത് മറ്റൊരു താരത്തിനുമില്ലെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു.
15 years old. 204 off 53 balls. 28 sixes. Vaibhav Sooryavanshi just made the fastest double century in List A history! What a talent. What a star. India is proud of you! ???????? #RisingStarsAsiaCup https://t.co/buhTNw865m— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 24, 2026
മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാന് സാധിച്ചേക്കും. എന്നാല് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരം ഏകപക്ഷീയമാക്കി മാറ്റാന് വൈഭവിന് കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ലേലത്തിലെത്തിയാല് 40 കോടി പോലും നേടിയേക്കാം. അവന് അത്ര തുക ചോദിക്കുമെന്നല്ല, ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള താരമായി അവന് മാറിയേക്കാം.
വൈഭവ് യുഎഇക്കെതിരെ കളിച്ചത് വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനെതിരെ വൈഭവില് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് റണ്സ് കണ്ടെത്താനായില്ല. എന്നാല് യുഎഇക്കെതിരെ റണ് ചേസില് 200 അടിക്കുക. വിജയലക്ഷ്യം 250 മാത്രമാകുമ്പോള് അങ്ങനെയൊരു സാധ്യത തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു. അവന് 28 പന്തില് സെഞ്ചുറി നേടി. അവിടം കൊണ്ട് നിര്ത്തിയില്ല, ഏറ്റവും വേഗത്തില് ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയും കുറിച്ചു. വലിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അവന് റെക്കോര്ഡുകള് തിരുത്തുന്നത്. 52 പന്തില് എങ്ങനെയാണ് 200 അടിക്കാനാവുക. അവന് ഇതിനെ ഒരു വീഡിയോ ഗെയിമാക്കി മാറ്റി. ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു.ALSO READ: India vs Newzealand : സിറാജ് കളിക്കുമോ?, കിവീസിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നാളെ