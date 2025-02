Harshit Rana: 'ഒരോവറില്‍ അടി കിട്ടിയാല്‍ പേടിച്ചോടുമെന്ന് കരുതിയോ, ഇത് ആള് വേറെയാ'; തൊട്ടടുത്ത ഓവറില്‍ രണ്ട് പേരെ പുറത്താക്കി റാണ

ഒരു അരങ്ങേറ്റക്കാരനും ആഗ്രഹിക്കാത്ത വിധമുള്ള പ്രഹരമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റര്‍ ഹാര്‍ഷിത് റാണയ്ക്കു കൊടുത്തത്. മൂന്ന് സിക്‌സും രണ്ട് ഫോറും സഹിതം റാണയുടെ മൂന്നാം ഓവറില്‍ സാള്‍ട്ട് 26 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്തു. ഏറെ നിരാശനായാണ് റാണ തന്റെ മൂന്നാം ഓവര്‍ എറിഞ്ഞു തീര്‍ത്ത് ഫീല്‍ഡിങ് പൊസിഷനിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. തൊട്ടടുത്ത ഓവറില്‍ ഫിലിപ് സാള്‍ട്ട് റണ്‍ഔട്ടിലൂടെ പുറത്തായി. സാള്‍ട്ട് ഔട്ടായതിനു പിന്നാലെ നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ ഹര്‍ഷിത് റാണയ്ക്കു വീണ്ടും ബോള്‍ കൊടുത്തു.



- Look at the rx^ of Rohit Sharma...



- Look at Harshit Rana, how eagerly he was waiting for his first wicket...



- Look at Gill, how excited bro is...!!



" This Is The Indian Team Without That One Guy..."



