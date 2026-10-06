വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു യുഗത്തിന് അവസാനം, 3 ഫോർമാറ്റുകളിലെയും ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ
ക്യാപ്റ്റന്സി ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ദേശീയ ടീമില് കളിക്കാരിയെന്ന നിലയില് തുടരുമെന്നും ഹര്മന്പ്രീത് വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന് ഹര്മന്പ്രീത് കൗര് എല്ലാ ഫോര്മാറ്റുകളിലെയും നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെച്ചു. ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവെച്ച വികാരനിര്ഭരമായ കുറിപ്പിലൂടെയാണ് 37-കാരിയായ താരം തന്റെ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റന്സി ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ദേശീയ ടീമില് കളിക്കാരിയെന്ന നിലയില് തുടരുമെന്നും ഹര്മന്പ്രീത് വ്യക്തമാക്കി.
Harmanpreet Kaur Says: “I Gave It All.” -Harmanpreet says she leaves the captaincy with peace, believing India’s women’s team is in a good place with a bright future. -She gave everything to the team, put Indian cricket before personal ambitions, and now feels it is time to turn the page.— CricHero (@heroxcricket) October 6, 2026
2026-ലെ ഐച്ചി-നാഗോയ ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വര്ണം നേടികൊടുത്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനം. എന്റെ കടമ ഞാന് പൂര്ണ്ണമായും ചെയ്തുതീര്ത്തു എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ടീമിനായി നല്കാന് കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഞാന് നല്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹര്മന്പ്രീത് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് കുറിച്ചു. പ്രതിഭയും ആത്മവിശ്വാസവുമുള്ള ഒരു കൂട്ടം താരങ്ങള് ഇനി ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെന്നും ഹര്മന് പ്രീത് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
'ക്യാപ്റ്റന്സി അവസാനിക്കുന്നു, എന്നാല് യാത്ര തുടരുന്നു' എന്ന വാക്കുകളോടെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാരി എന്ന നിലയില് ടീമില് തുടരുമെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. 2016ല് ടി20 ക്യാപ്റ്റനായി ചുമതലയേറ്റ ഹര്മന് പ്രീത് കൗര് ഇന്ത്യന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ക്യാപ്റ്റന്മാരില് ഒരാളാണ്.
2025-ല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കന്നി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടികൊടുക്കാന് ഹര്മന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വര്ണമെഡല് നേടികൊടുക്കാനും താരത്തിനായിരുന്നു. കൂടാതെ കോമണ് വെല്ത്ത് ഗെയിംസില് വെള്ളി മെഡല് നേട്ടവും താരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സെയ്കിയ, ഹെഡ് കോച്ച് അമോല് മജുംദാര്, വൈസ് ക്യാപ്റ്റന് സ്മൃതി മന്ദാന എന്നിവരുമായി ഗുവഹാത്തിയില് നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ക്യാപ്റ്റന്സി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനമായതെന്നാണ് സൂചന. ഇതോടെ 3 ഫോര്മാറ്റുകളിലും സ്മൃതി മന്ദാനയാകും ഇനി ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക.
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