  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Hardik Pandya Willing to play for Punjab Kings
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Sunday, 8 November 2026 (09:38 IST)

ശ്രേയസിന് കീഴിൽ കളിക്കണം; ഒടുവിൽ പിടിവാശി വിട്ട് ഹാർദിക്, അർഷ്ദീപ് മുംബൈയിൽ

Punjab Kings, Hardik Pandya, Hardik Pandya Willing to play for Punjab Kings, Hardik Pandya Punjab Kings, Arshdeep Singh, Hardik Pandya IPL
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (09:38 IST)
google-news
Hardik Pandya

ഐപിഎലിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന താരകൈമാറ്റം നടത്തി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പഞ്ചാബ് കിങ്‌സും. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ പഞ്ചാബിന് കൊടുത്ത് അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെ മുംബൈ സ്വന്തമാക്കി. താരകൈമാറ്റത്തിന് ബിസിസിഐയുടെ അംഗീകാരം കൂടിയാണ് ഇനി ആവശ്യം. 
 
നായകസ്ഥാനം ഇല്ല 
 
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പഞ്ചാബുമായുള്ള ഡീലിന് ഏറെ ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് സമ്മതം അറിയിച്ചത്. ഐപിഎലിൽ തനിക്ക് നായകസ്ഥാനം വേണമെന്ന് പാണ്ഡ്യക്ക് താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ ക്യാപ്റ്റനായി തുടരുമെന്ന് പഞ്ചാബ് ഫ്രാഞ്ചൈസി വ്യക്തമാക്കി. ശ്രേയസിനെ നായകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നും പഞ്ചാബ് ഹാർദിക്കിനെ അറിയിച്ചു. ഒടുവിൽ ഹാർദിക് വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. 
 
ചെന്നൈയും കൊൽക്കത്തയും കൈവിട്ടു 
 
ഹാർദിക്കിനായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടറെ ചെന്നൈയ്ക്ക് ആവശ്യവുമാണ്. എന്നാൽ ഹാർദിക്കിന് നായകസ്ഥാനം നൽകാൻ ചെന്നൈ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. ഈ സീസണിൽ കൂടി ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് നായകനായി തുടരണമെന്നാണ് ചെന്നൈയുടെ തീരുമാനം. ഈ സീസണിൽ ഋതുരാജിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി മോശമായാൽ പകരം സഞ്ജു സാംസൺ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തണമെന്നും ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ഹാർദിക്കിനെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. 
 
ട്രേഡിങ്ങിൽ ഹാർദിക്കിന് പകരം സുനിൽ നരെയ്ൻ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, റിങ്കു സിങ് എന്നീ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് താരങ്ങളിൽ മുംബൈ കണ്ണുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് പേരെയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കൊൽക്കത്ത തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. കാമറൂൺ ഗ്രീനിനെ തരാമെന്നായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയുടെ നിലപാട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഹാർദിക്കിനെ സ്വന്തം കോട്ടയിലെത്തിച്ച് നായകസ്ഥാനം നൽകാനും കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് സാധിച്ചേനെ. എന്നാൽ ഗ്രീൻ രാജ്യാന്തര ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഐപിഎൽ പൂർണമായി കളിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹാർദിക്കിന് പകരം ഗ്രീനിനെ നൽകാമെന്ന ഡിമാൻഡ് മുംബൈ അംഗീകരിച്ചതുമില്ല. ഹാർദിക്കിന് ഇടയ്ക്കിടെ പരുക്കേൽക്കുന്നതും കൊൽക്കത്തയുടെ ആശങ്കയായിരുന്നു. Also Read: എൽഡിഎഫ് കാലത്ത് അങ്ങനെയൊരു കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രേഖകൾ പുറത്തുവിടണം; സതീശനെ വെല്ലുവിളിച്ച് പിണറായി
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
തോറ്റ കളി മഴ ജയിപ്പിച്ചു; രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാല് റൺസ് ജയം, ഡക്ക് വർത്ത് നിയമം തുണച്ചു

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തി, വൈഭവും ഭുവിയും പുറത്ത്, കിവികളെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് ഇന്ത്യ

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തി, വൈഭവും ഭുവിയും പുറത്ത്, കിവികളെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് ഇന്ത്യന്യൂസിലന്‍ഡ് നിരയില്‍ കെയ്ല്‍ ജാമിസണ് പകരം നഥന്‍ സ്മിത്തും ഇടം പിടിച്ചു.

5 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് , രക്ഷകനായി അവതരിച്ച് ഒമർസായി, സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ അഫ്ഗാന് അവിശ്വസനീയ ജയം, ലോക റെക്കോർഡ്

5 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് , രക്ഷകനായി അവതരിച്ച് ഒമർസായി, സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ അഫ്ഗാന് അവിശ്വസനീയ ജയം, ലോക റെക്കോർഡ്50 പന്തില്‍ 116 റണ്‍സുമായി തിലങ്ങിയ ഓള്‍ റൗന്റര്‍ അസ്മത്തുള്ള ഒമര്‍സായിയും 52 റണ്‍സുമായി തിളങ്ങിയ ഇജാസ് അഹ്‌മദ് സായിയുമാണ് അഫ്ഗാനെ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചത്.

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, ലോക്കി ഫെർഗൂസനും മാറ്റ് ഹെൻറിയും പുറത്ത്, കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, ലോക്കി ഫെർഗൂസനും മാറ്റ് ഹെൻറിയും പുറത്ത്, കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിപരിക്കേറ്റ ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസനും മാറ്റ് ഹെന്റിയും ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര നേരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ലസിത് മലിംഗയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പിരിഞ്ഞു

ലസിത് മലിംഗയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പിരിഞ്ഞുകോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ ഉടച്ചുവാർക്കൽ തുടർന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ബൗളിങ് പരിശീലകരായ ലസിത് മലിംഗ, പരാസ് മാംബ്രെ എന്നിവരും തെറിച്ചു. ഫീൽഡിങ് കോച്ച് കാൾ ഹോപ്കിൻസും പുറത്തായി.

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റാഞ്ചിയില്‍ നടന്ന പ്രാക്ടീസ് സെഷനില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് വൈഭവ് നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇന്ത്യന്‍ പേസ് നിരയിലെ പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷയോ? താരോദയമായി ഗുര്‍നൂര്‍ ബ്രാര്‍, ജവഗല്‍ ശ്രീനാഥിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് പ്രകടനത്തിനരികില്‍

ഇന്ത്യന്‍ പേസ് നിരയിലെ പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷയോ? താരോദയമായി ഗുര്‍നൂര്‍ ബ്രാര്‍, ജവഗല്‍ ശ്രീനാഥിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് പ്രകടനത്തിനരികില്‍വെല്ലിങ്ങ്ടണില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡ് മധ്യനിരയെ എറിഞ്ഞുവീഴ്ത്തിയ ഗുര്‍നൂര്‍ ബ്രാര്‍ 30 റണ്‍സ് വിട്ടുകൊടുത്ത് 4 വിക്കറ്റുകളാണ് എറിഞ്ഞിട്ടത്. ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ തിളങ്ങിയതോടെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ 134 റണ്‍സിന് ഓളൗട്ടാകാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു.

ശ്രേയസിന് കീഴിൽ കളിക്കണം; ഒടുവിൽ പിടിവാശി വിട്ട് ഹാർദിക്, അർഷ്ദീപ് മുംബൈയിൽ

ശ്രേയസിന് കീഴിൽ കളിക്കണം; ഒടുവിൽ പിടിവാശി വിട്ട് ഹാർദിക്, അർഷ്ദീപ് മുംബൈയിൽഐപിഎലിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന താരകൈമാറ്റം നടത്തി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പഞ്ചാബ് കിങ്‌സും. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ പഞ്ചാബിന് കൊടുത്ത് അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെ മുംബൈ സ്വന്തമാക്കി. താരകൈമാറ്റത്തിന് ബിസിസിഐയുടെ അംഗീകാരം കൂടിയാണ് ഇനി ആവശ്യം.

തോറ്റ കളി മഴ ജയിപ്പിച്ചു; രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാല് റൺസ് ജയം, ഡക്ക് വർത്ത് നിയമം തുണച്ചു

തോറ്റ കളി മഴ ജയിപ്പിച്ചു; രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാല് റൺസ് ജയം, ഡക്ക് വർത്ത് നിയമം തുണച്ചുന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാല് റൺസ് ജയം. മഴ തടസം നിന്നതോടെ ഡക്ക് വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരമാണ് വിജയികളെ തീരുമാനിച്ചത്.

ഇന്ത്യയും പതറുന്നു; രോഹിത്തും കോലിയും ഗില്ലും പുറത്ത് !

ഇന്ത്യയും പതറുന്നു; രോഹിത്തും കോലിയും ഗില്ലും പുറത്ത് !ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ പതറുന്നു. സ്‌കോർ കാർഡിൽ 39 ആയപ്പോൾ മൂന്നാം വിക്കറ്റും നഷ്ടമായി.

'അയ്യയ്യേ നാണക്കേട്'; രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും കിവീസിന് തകർച്ച, ഇന്ത്യക്ക് 135 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം

'അയ്യയ്യേ നാണക്കേട്'; രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും കിവീസിന് തകർച്ച, ഇന്ത്യക്ക് 135 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യംഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും ന്യൂസിലൻഡിന് അടിതെറ്റി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ആതിഥേയർ 134 ന് ഓൾഔട്ടായി. ഒൻപത് ഓവറുകൾ കൂടി ശേഷിക്കെയാണ് കിവീസ് ഓൾഔട്ടായത്.