ശ്രേയസിന് കീഴിൽ കളിക്കണം; ഒടുവിൽ പിടിവാശി വിട്ട് ഹാർദിക്, അർഷ്ദീപ് മുംബൈയിൽ
Hardik Pandya
ഐപിഎലിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന താരകൈമാറ്റം നടത്തി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പഞ്ചാബ് കിങ്സും. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ പഞ്ചാബിന് കൊടുത്ത് അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെ മുംബൈ സ്വന്തമാക്കി. താരകൈമാറ്റത്തിന് ബിസിസിഐയുടെ അംഗീകാരം കൂടിയാണ് ഇനി ആവശ്യം.
നായകസ്ഥാനം ഇല്ല
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പഞ്ചാബുമായുള്ള ഡീലിന് ഏറെ ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് സമ്മതം അറിയിച്ചത്. ഐപിഎലിൽ തനിക്ക് നായകസ്ഥാനം വേണമെന്ന് പാണ്ഡ്യക്ക് താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ ക്യാപ്റ്റനായി തുടരുമെന്ന് പഞ്ചാബ് ഫ്രാഞ്ചൈസി വ്യക്തമാക്കി. ശ്രേയസിനെ നായകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നും പഞ്ചാബ് ഹാർദിക്കിനെ അറിയിച്ചു. ഒടുവിൽ ഹാർദിക് വഴങ്ങുകയായിരുന്നു.
ചെന്നൈയും കൊൽക്കത്തയും കൈവിട്ടു
ഹാർദിക്കിനായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടറെ ചെന്നൈയ്ക്ക് ആവശ്യവുമാണ്. എന്നാൽ ഹാർദിക്കിന് നായകസ്ഥാനം നൽകാൻ ചെന്നൈ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. ഈ സീസണിൽ കൂടി ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് നായകനായി തുടരണമെന്നാണ് ചെന്നൈയുടെ തീരുമാനം. ഈ സീസണിൽ ഋതുരാജിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി മോശമായാൽ പകരം സഞ്ജു സാംസൺ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തണമെന്നും ടീം മാനേജ്മെന്റിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ഹാർദിക്കിനെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല.
ട്രേഡിങ്ങിൽ ഹാർദിക്കിന് പകരം സുനിൽ നരെയ്ൻ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, റിങ്കു സിങ് എന്നീ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് താരങ്ങളിൽ മുംബൈ കണ്ണുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് പേരെയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കൊൽക്കത്ത തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. കാമറൂൺ ഗ്രീനിനെ തരാമെന്നായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയുടെ നിലപാട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഹാർദിക്കിനെ സ്വന്തം കോട്ടയിലെത്തിച്ച് നായകസ്ഥാനം നൽകാനും കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് സാധിച്ചേനെ. എന്നാൽ ഗ്രീൻ രാജ്യാന്തര ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഐപിഎൽ പൂർണമായി കളിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹാർദിക്കിന് പകരം ഗ്രീനിനെ നൽകാമെന്ന ഡിമാൻഡ് മുംബൈ അംഗീകരിച്ചതുമില്ല. ഹാർദിക്കിന് ഇടയ്ക്കിടെ പരുക്കേൽക്കുന്നതും കൊൽക്കത്തയുടെ ആശങ്കയായിരുന്നു. Also Read: എൽഡിഎഫ് കാലത്ത് അങ്ങനെയൊരു കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രേഖകൾ പുറത്തുവിടണം; സതീശനെ വെല്ലുവിളിച്ച് പിണറായി