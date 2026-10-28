Hardik Pandya : സോഷ്യൽ മീഡിയ കത്താൻ പോകുന്നു... ഹാർദ്ദിക് ചെന്നൈയിലേക്ക് തന്നെ എല്ലാം വ്യക്തമായ സൂചനകൾ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ് ലോഗോയായ ലിയോ പങ്കുവെച്ച സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റാണ് പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് കാരണം.
ഐപിഎല് 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ഐപിഎല്ലിനെ വിറപ്പിക്കുന്ന ട്രേഡ് ഡീല് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നു. ഐപിഎല്ലിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ റൈവല്റിയാണ് മുംബൈയും ചെന്നൈയുമെങ്കില് മുംബൈ നായകനായ ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയെ തന്നെ ചെന്നൈ പാളയത്തില് എത്തിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ സൂചനകള് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ് ലോഗോയായ ലിയോ പങ്കുവെച്ച സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റാണ് പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് കാരണം. ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെ ജേഴ്സി നമ്പറായ 33 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്ലക്കാര്ഡാണ് വീഡിയോയില് ലിയോ ഉയര്ത്തിയത്.
Coach Zak at the HQ, and Leo's ready with the FAQs! #WhistlePodu #LeoHotline https://t.co/lR3OSQIjpg— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 27, 2026
നേരത്തെയും ഹാര്ദ്ദിക് ചെന്നൈ പാളയത്തിലേക്കെത്തുമെന്ന തരത്തില് ചര്ച്ചകള് സജീവമായിരുന്നുവെങ്കിലും പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ ഡീല് ഉറപ്പിച്ച മട്ടാണെന്നാണ് ആരാധകര് പറയുന്നത്.ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ തന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലെ പ്രൊഫൈല് ഫോട്ടോ 33 എന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതും ചെന്നൈ വീഡിയോയില് 33 എന്ന നമ്പര് വന്നതും യാദൃശ്ചികമല്ലെന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ സംസാരം.
BIG TRADE DEAL UPDATE CSK & HARDIK PANDYA - Hardik Pandya is very keen to join CSK. - CSK are likely to offer Hardik Pandya the captaincy. - MS Dhoni himself is personally overseeing the entire matter. https://t.co/3bxP4na7Cz— lndian Sports Network (@IS_Netwrk29) October 27, 2026
നേരത്തെയും ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെ ചെന്നൈ ഡീലിനെ പറ്റിയുള്ള ചര്ച്ചകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് സജീവമായിരുന്നു. ഹാര്ദ്ദിക്കിന് പകരമായി ശിവം ദുബെ- ഡെവാള്ഡ് ബ്രെവിസ്- ആയുഷ് മാത്രെ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെയായിരുന്നു മുംബൈ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതേസമയം ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സില് നായകസ്ഥാനം ഹാര്ദ്ദിക് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ഇത് ചെന്നൈ മാനേജ്മെന്റ് സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നിരുന്നു.
ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിന്റെ ഇതിഹാസ നായകനായ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോനിയോടുള്ള അടുപ്പമാണ് ഹാര്ദ്ദിക്കിനെ ചെന്നൈ പാളയത്തോട് അടുപ്പിച്ചതെന്ന സൂചന. ധോനിയുടെ ഇടപെടലില് ഹാര്ദ്ദിക് ക്യാപ്റ്റന്സി ആവശ്യം കോമ്പ്രമൈസ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളതും വ്യക്തമല്ല. വരും ദിവസങ്ങളില് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ് ആരാധകര്.ALSO READ: ലക്ഷ്യം ഏകദിന ലോകകപ്പ് തന്നെ; ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമാകാൻ ഭുവി