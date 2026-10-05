പരിക്കുകള് തിരിച്ചടി, ഹര്ഷിത് റാണയുടെയും ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെയും തിരിച്ചുവരവ് വൈകുന്നു
2026ലെ ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം ഹാര്ദ്ദിക് ഇന്ത്യന് ടീമിലെത്തിയിട്ടില്ല.
പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യന് ഓള്റൗണ്ടര്മാരായ ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെയും ഹര്ഷിത് റാണയുടെയും ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് നീളുന്നു. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് ബിസിസിഐ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സിലാണ് ഇരുതാരങ്ങളുമുള്ളത്. 2026ലെ ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം ഹാര്ദ്ദിക് ഇന്ത്യന് ടീമിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഈ വര്ഷം ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലായിരുന്നു ഹര്ഷിത് അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം വരാനിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലന്ഡ് പരമ്പരയും താരങ്ങള്ക്ക് നഷ്ടമാകും.
ബാറ്റിംഗ്, ബൗളിംഗ്, ഫീല്ഡിങ് പരിശീലനങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കി തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലായിരുന്നു ഹാര്ദിക്. മാച്ച് സിമുലേഷനിടെ താരത്തിന്റെ വലത് കാലില് വീണ്ടും പരിക്കേല്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം താരത്തിന് എട്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വിറ്റാമിന് ഡി മരുന്നുകളും ബിസ്ഫോസ്ഫൊണേറ്റ് തെറാപ്പിയും നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാച്ച് സിമുലേഷനിടെ തന്നെയാണ് ഹര്ഷിത് റാണയ്ക്കും വീണ്ടും വേദന അനുഭവപ്പെട്ടത്.
ഒക്ടോബര് 22 മുതല് നവംബര് 15 വരെയാണ് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ 5 ടി20, 5 ഏകദിനങ്ങള് അടങ്ങിയ വൈറ്റ് ബോള് മത്സരങ്ങളുള്ളത്. തുടര്ന്ന് നവംബര്19 മുതല് ഡിസംബര് 1 വരെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും നടക്കും. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് ഫൈനല് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ നിര്ണായകമാണ് ഈ മത്സരങ്ങള്.ALSO READ: പന്ത് തിരിയുന്നില്ല, ക്രീസിൽ അവൻ കിടന്ന് തിരിയുന്നു, ഇന്ത്യൻ ബൗളർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം