  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Hardik pandya and harshit rana return to cricket delayed due to fresh injuries
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (15:45 IST)

പരിക്കുകള്‍ തിരിച്ചടി, ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെയും ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെയും തിരിച്ചുവരവ് വൈകുന്നു

2026ലെ ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം ഹാര്‍ദ്ദിക് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലെത്തിയിട്ടില്ല.

Hardik Pandya
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (15:39 IST)
google-news
പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെയും ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെയും ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് നീളുന്നു. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ബിസിസിഐ സെന്റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലന്‍സിലാണ് ഇരുതാരങ്ങളുമുള്ളത്. 2026ലെ ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം ഹാര്‍ദ്ദിക് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലായിരുന്നു ഹര്‍ഷിത് അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം വരാനിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലന്‍ഡ് പരമ്പരയും താരങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടമാകും.
 
 ബാറ്റിംഗ്, ബൗളിംഗ്, ഫീല്‍ഡിങ് പരിശീലനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലായിരുന്നു ഹാര്‍ദിക്. മാച്ച് സിമുലേഷനിടെ താരത്തിന്റെ വലത് കാലില്‍ വീണ്ടും പരിക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം താരത്തിന് എട്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വിറ്റാമിന്‍ ഡി മരുന്നുകളും ബിസ്‌ഫോസ്‌ഫൊണേറ്റ് തെറാപ്പിയും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാച്ച് സിമുലേഷനിടെ തന്നെയാണ് ഹര്‍ഷിത് റാണയ്ക്കും വീണ്ടും വേദന അനുഭവപ്പെട്ടത്.
 
 ഒക്ടോബര്‍ 22 മുതല്‍ നവംബര്‍ 15 വരെയാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ 5 ടി20, 5 ഏകദിനങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ വൈറ്റ് ബോള്‍ മത്സരങ്ങളുള്ളത്. തുടര്‍ന്ന് നവംബര്‍19 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 1 വരെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും നടക്കും. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഫൈനല്‍ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ് ഈ മത്സരങ്ങള്‍.ALSO READ: പന്ത് തിരിയുന്നില്ല, ക്രീസിൽ അവൻ കിടന്ന് തിരിയുന്നു, ഇന്ത്യൻ ബൗളർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
പന്ത് തിരിയുന്നില്ല, ക്രീസിൽ അവൻ കിടന്ന് തിരിയുന്നു, ഇന്ത്യൻ ബൗളർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഇന്ന് ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനാണ് കളി ആരംഭിക്കുക.

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾ

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾനിലവിലെ ഉടമകളായ മാഗ്‌നം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ 100 ശതമാനം ഒഹരികളും വില്‍ക്കുന്നതിനായുള്ള അന്തിമകരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ചു.

അജിത് അഗാർക്കർ ഒഴിയും; പ്രഗ്യാൻ ഓജ താൽക്കാലിക ചീഫ് സെലക്ടർ, സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയേക്കാം

അജിത് അഗാർക്കർ ഒഴിയും; പ്രഗ്യാൻ ഓജ താൽക്കാലിക ചീഫ് സെലക്ടർ, സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയേക്കാംബിസിസിഐ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അജിത് അഗാർക്കർ ഒഴിയും. ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് അഗാർക്കറിന്റെ കരാർ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്. പകരം ഇന്ത്യയുടെ മുൻതാരവും നിലവിൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പ്രഗ്യാൻ ഓജ താൽക്കാലിക ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും.

അസൂയയോ താരതമ്യമോ ഇല്ല, അവൻ അത്ഭുതമാണ്: വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പുകഴ്ത്തി ധ്രുവ് ജുറെൽ

അസൂയയോ താരതമ്യമോ ഇല്ല, അവൻ അത്ഭുതമാണ്: വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പുകഴ്ത്തി ധ്രുവ് ജുറെൽആകാശ് ചോപ്രയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ജുറല്‍ മറുപടി നല്‍കിയത്. യുവതാരമായ വൈഭവിനോട് അസൂയ തോന്നാറുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ആകാശ് ചോപ്രയുടെ ചോദ്യം.

ലോകകപ്പ് വലിയ ടൂര്‍ണമെന്റ്, ഫുള്‍ ഫിറ്റ്‌നസില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ടീമില്‍ ഇടമില്ല, ഹാര്‍ദിക്കിനും ബുംറയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗൗതം ഗംഭീര്‍

ലോകകപ്പ് വലിയ ടൂര്‍ണമെന്റ്, ഫുള്‍ ഫിറ്റ്‌നസില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ടീമില്‍ ഇടമില്ല, ഹാര്‍ദിക്കിനും ബുംറയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗൗതം ഗംഭീര്‍നിലവില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവരുടെ ഫിറ്റ്‌നസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ടീമിന് ആശങ്കകളുള്ളത്. അതേസമയം മുഴുവന്‍ ഫിറ്റ്‌നസും ലോകകപ്പിന് മുന്‍പ് പരമാവധി മത്സരപരിചയവും ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകന്‍.

നെപ്പോട്ടിസമോ?, ആര്യവീർ സെവാഗ് ഡൽഹി അണ്ടർ 19 ടീം ക്യാപ്റ്റനായതിൽ വിമർശനം

നെപ്പോട്ടിസമോ?, ആര്യവീർ സെവാഗ് ഡൽഹി അണ്ടർ 19 ടീം ക്യാപ്റ്റനായതിൽ വിമർശനംഒക്ടോബര്‍ 8 മുതല്‍ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടക്കുന്ന ടൂര്‍ണമെന്റിനുള്ള 16 അംഗ ടീമിനെയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അണ്ടര്‍ 19 ടീമില്‍ കളിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ആര്യവീറിനെ തേടി ചുമതലയെത്തിയത്.

പരിക്കുകള്‍ തിരിച്ചടി, ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെയും ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെയും തിരിച്ചുവരവ് വൈകുന്നു

പരിക്കുകള്‍ തിരിച്ചടി, ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെയും ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെയും തിരിച്ചുവരവ് വൈകുന്നുപരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെയും ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെയും ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് നീളുന്നു. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ബിസിസിഐ സെന്റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലന്‍സിലാണ് ഇരുതാരങ്ങളുമുള്ളത്.

പന്ത് തിരിയുന്നില്ല, ക്രീസിൽ അവൻ കിടന്ന് തിരിയുന്നു, ഇന്ത്യൻ ബൗളർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം

പന്ത് തിരിയുന്നില്ല, ക്രീസിൽ അവൻ കിടന്ന് തിരിയുന്നു, ഇന്ത്യൻ ബൗളർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരംഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ 19 റണ്‍സിന് തോല്‍പ്പിച്ച് സ്വര്‍ണമെഡല്‍ നേടിയെങ്കിലും മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്പിന്നര്‍ രവി ബിഷ്‌ണോയിയുടെ പ്രകടനത്തില്‍ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയ്ക്കായി ഓരോന്ന് കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നു, വൈഭവിനെതിരായ സൈം അയൂബിന്റെ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ കമ്രാന്‍ അക്മല്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയ്ക്കായി ഓരോന്ന് കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നു, വൈഭവിനെതിരായ സൈം അയൂബിന്റെ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ കമ്രാന്‍ അക്മല്‍ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് 2026 പുരുഷ ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യയുടെ 15-കാരന്‍ ബാറ്റിംഗ് വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഔട്ടാക്കിയ ശേഷം പാകിസ്ഥാന്‍ താരം സൈം അയൂബ് നടത്തിയ ബേബി ക്രാഡില്‍ ആഘോഷത്തെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് താരമായ കമ്രാന്‍ അക്മല്‍.

ഷായ് ഹോപ്‌സ്, വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിന്റെ ഏക പ്രതീക്ഷ: മോശം കാലത്ത് ടീമിലെത്തിയ ടോപ് പ്ലെയര്‍, അണ്ടര്‍ റേറ്റഡ്

ഷായ് ഹോപ്‌സ്, വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിന്റെ ഏക പ്രതീക്ഷ: മോശം കാലത്ത് ടീമിലെത്തിയ ടോപ് പ്ലെയര്‍, അണ്ടര്‍ റേറ്റഡ്കരിബീയന്‍ ടീമിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുകയാണ് നായകനായ ഷായ് ഹോപ്. ഇന്ത്യക്കെതിരെ നേടിയ സെഞ്ചുറി ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഷായ് ഹോപ് നേടുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നാം സെഞ്ചുറിയാണ്.