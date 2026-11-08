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  4. Gurnoor brar emerges as a rising star in the indian pace attack
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 8 November 2026 (09:56 IST)

ഇന്ത്യന്‍ പേസ് നിരയിലെ പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷയോ? താരോദയമായി ഗുര്‍നൂര്‍ ബ്രാര്‍, ജവഗല്‍ ശ്രീനാഥിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് പ്രകടനത്തിനരികില്‍

Gurnoor brar, Indian Pace Attack, India vs Newzealand
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (09:24 IST)
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ഇന്ത്യ- ന്യൂസിലന്‍ഡ് രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ ഇന്ത്യ എറിഞ്ഞിട്ടപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പേസ് നിരയ്ക്ക് പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷയായി ഗുര്‍നൂര്‍ ബ്രാര്‍. വെല്ലിങ്ങ്ടണില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡ് മധ്യനിരയെ എറിഞ്ഞുവീഴ്ത്തിയ ഗുര്‍നൂര്‍ ബ്രാര്‍ 30 റണ്‍സ് വിട്ടുകൊടുത്ത് 4 വിക്കറ്റുകളാണ് എറിഞ്ഞിട്ടത്. ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ തിളങ്ങിയതോടെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ 134 റണ്‍സിന് ഓളൗട്ടാകാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
 
 ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് വലിയ സഹായം ലഭിക്കാതിരുന്ന പിച്ചില്‍ ടോം ലാഥം(7), ഗ്ലെന്‍ ഫിലിപ്‌സ്(0), ക്യാപ്റ്റന്‍ മിച്ചല്‍ സാന്റനര്‍(31), നഥാന്‍ സ്മിത്(3) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ഗുര്‍നൂര്‍ വീഴ്ത്തിയത്. കിവീസിനെതിരെ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തില്‍ 44 റണ്‍സ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റുകളുമായി ഗുര്‍നൂര്‍ തിളങ്ങിയിരുന്നു.  ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്‍ നടത്തുന്ന മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പ്രകടനമാണ് ഇന്നലെ ഗുര്‍നൂര്‍ നടത്തിയത്.23 റണ്‍സ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ജവഗല്‍ ശ്രീനാഥിന്റെ പ്രകടനമാണ് ലിസ്റ്റില്‍ ഒന്നാമതുള്ളത്.
 
ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നീ സീനിയര്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്രമം നല്‍കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും വിദേശങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന പേസറായി ഗുര്‍നൂര്‍ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഉയരത്തിനൊപ്പം മണിക്കൂറില്‍ 140 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗതയില്‍ പന്തെറിയാനുള്ള മികവാണ് ഗുര്‍നൂറിനെ അപകടകാരിയാക്കുന്നത്. ALSO READ: തോറ്റ കളി മഴ ജയിപ്പിച്ചു; രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാല് റൺസ് ജയം, ഡക്ക് വർത്ത് നിയമം തുണച്ചു
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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