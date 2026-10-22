കളിക്കാരെ പരസ്പരം തല്ലിച്ച് ഭരിക്കുകയാണ് ഗ്രെഗ് ചാപ്പൽ ചെയ്തത്, മുൻ കോച്ചിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഹർഭജൻ സിംഗ്
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ഘട്ടമായാണ് ഗ്രെഗ് ചാപ്പലിന്റെ കീഴിലെ കാലഘട്ടത്തെ പലരും വിലയിരുത്തുന്നത്. 2003ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനല് വരെയെത്തിയ ഇന്ത്യ 2007ലെ ലോകകിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഗ്രെഗ് ചാപ്പലിനെ മുഖ്യ പരിശീലകനാക്കിയത്. എന്നാല് ലോകകപ്പില് നാണം കെടുക മാത്രമല്ല, ടീമിനുള്ളില് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും ചാപ്പലിന്റെ വരവ് കാരണമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ താരങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന തന്ത്രമായിരുന്നു ചാപ്പല് നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ ഹര്ഭജന് സിംഗ്.
പ്രഖര് ഗുപ്തയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റില് സംസാരിക്കവേയാണ് 2005 മുതല് 2007 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി ഹര്ഭജന് സംസാരിച്ചത്. 2003-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പില് ഫൈനലിലെത്തിയ ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു ശക്തമായ ടീമിനെ ചാപ്പല് പൂര്ണ്ണമായും തകര്ത്തെന്ന് ഹര്ഭജന് പറയുന്നു. ഒന്നിച്ചു കളിച്ച് വലിയ സൗഹൃദം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന താരങ്ങള് ചാപ്പലിന്റെ രീതികള് കാരണം പരസ്പരം സംസാരിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയെന്ന് ഹര്ഭജന് പറയുന്നു. ഇതാണ് 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പില് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജില് തന്നെ ഇന്ത്യ പുറത്താകാന് പ്രധാനകാരണമെന്നും ഹര്ഭജന് പറയുന്നു.
ഓസ്ട്രേലിയയെ ആ കാലഘട്ടത്തില് നിരന്തരം തോല്പ്പിക്കാന് ശേഷിയുണ്ടായിരുന്ന ഏക ടീം ഇന്ത്യയായിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ ഇന്ത്യയെ തകര്ക്കാനായി ചാപ്പല് ബോധപൂര്വ്വം നടത്തിയ നീക്കമാണോ ഇതെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും ഹര്ഭജന് ഉന്നയിച്ചു.