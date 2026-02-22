ഞായര്‍, 22 ഫെബ്രുവരി 2026
ഹണ്ട്രഡിൽ പാക് താരങ്ങൾക്ക് വിലക്കോ?, നാണക്കേടെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക്

Harry Brook
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 22 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:44 IST)
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രശസ്തമായ 'ദി ഹണ്ട്രഡ്' (The Hundred) ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില്‍ നിന്ന് പാകിസ്താന്‍ താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് വൈറ്റ് ബോള്‍ നായകന്‍ ഹാരി ബ്രൂക്ക്. പാകിസ്താന്‍ താരങ്ങളെ മാറ്റിനിര്‍ത്തുന്നത് ക്രിക്കറ്റിന് തന്നെ നാണക്കേടാണെന്നും ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ മാറ്റു കുറയ്ക്കുമെന്നും ബ്രൂക്ക് തുറന്നടിച്ചു.

അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ള 'ദി ഹണ്ട്രഡ്' ലേലം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പാകിസ്താന്‍ താരങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച വിവാദം പുകയുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സൂപ്പര്‍ ജയന്റ്‌സ്, എംഐ ലണ്ടന്‍, സതേണ്‍ ബ്രേവ്, സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ലീഡ്‌സ് എന്നീ ടീമുകള്‍ പാക് താരങ്ങളെ ലേലത്തില്‍ വിളിക്കില്ലെന്ന് ബിബിസി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ലേലത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഈ 'അലിഖിത വിലക്ക്' എന്നാണ് സൂചന.

ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ സൂപ്പര്‍-8 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നായകന്‍ തന്റെ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചത്. 'പാകിസ്താന്‍ ഒരു വലിയ ക്രിക്കറ്റ് രാഷ്ട്രമാണ്. ലോകോത്തരരായ നിരവധി താരങ്ങള്‍ അവര്‍ക്കുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ ലേലത്തിനായി 60-ഓളം പാക് താരങ്ങളാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരെ മാറ്റിനിര്‍ത്തുന്നത് ടൂര്‍ണമെന്റിന് ഒരു ഗുണവും ചെയ്യില്ല. പാക് താരങ്ങള്‍ എപ്പോഴും വലിയ ആരാധകക്കൂട്ടത്തെ ഗാലറിയിലെത്തിക്കുന്നവരാണ്. അവരില്ലെങ്കില്‍ ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ആവേശം തന്നെ ചോര്‍ന്നുപോകും,' ബ്രൂക്ക് പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ലീഡ്‌സിന്റെ താരമായ ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ഫ്രാഞ്ചൈസികളുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ ടീം ഉടമകളുടെ വിവേചനാധികാരമാണെങ്കിലും സ്‌പോര്‍ട്‌സ്മാന്‍ സ്പിരിറ്റിന് ഇത്തരം വിവേചനങ്ങള്‍ നിരക്കാത്തതാണെന്ന് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചു. ഷഹീന്‍ അഫ്രീദി, ഹാരിസ് റൗഫ്, മുഹമ്മദ് ആമിര്‍ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ സീസണുകളില്‍ ഹണ്ട്രഡില്‍ തിളങ്ങിയിരുന്നു.

മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകന്‍ മൈക്കല്‍ വോണും ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനെതിരെ (ECB) രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റിനെ എല്ലാവരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നായി മാറ്റുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇസിബി, ഇത്തരം ഒഴിവാക്കലുകള്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, വന്‍കിട നിക്ഷേപകരായ ഇന്ത്യന്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസികളുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ മറികടക്കാന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് തയ്യാറാകുമോ എന്നതാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്.




