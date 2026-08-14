തീർച്ചയായും ഐപിഎല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, യൂ ടേണടിച്ച് ഹാരി ബ്രൂക്ക്
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വൈറ്റ് ബോള് നായകനായതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് ശ്രദ്ധ നല്കാനാണ് ഐപിഎല്ലില് നിന്നും താരം വിട്ടുനിന്നിരുന്നത്.
ഐപിഎല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാന് തനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ഹാരി ബ്രൂക്ക്. ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗില് ഫ്രാഞ്ചൈസി തിരെഞ്ഞെടുത്തിട്ടും അവസാന നിമിഷം പിന്മാറിയതില് നിലവില് ബ്രൂക്കിനെതിരെ 2 വര്ഷത്തെ വിലക്ക് ഐപിഎല്ലിലുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വൈറ്റ് ബോള് നായകനായതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് ശ്രദ്ധ നല്കാനാണ് ഐപിഎല്ലില് നിന്നും താരം വിട്ടുനിന്നിരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം നിലപാടില് മാറ്റം വരുത്തിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി കളിക്കുക എന്നതിനാണ് നിലവില് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നതെന്നും കൂടുതല് മത്സരങ്ങള് ഇംഗ്ലണ്ടിനായി കളിക്കാന് സാധിക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമായി കരുതുന്നതെന്നും ബ്രൂക്ക് പറഞ്ഞു. ഐപിഎല് ഒരു മികച്ച ടൂര്ണമെന്റാണ്. അവിടെ പോയി കളിക്കുമ്പോള് ഒരു ക്രിക്കറ്റര് എന്ന നിലയില് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടാന് സാധിക്കും. ഭാവിയില് തീര്ച്ചയായും ഐ.പി.എല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. ഹാരി ബ്രൂക്ക് വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന് മുന്തൂക്കം നല്കുന്നതിനാല് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ദ ഹണ്ട്രഡ് ഒഴിച്ചുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി ലീഗുകളില് കളിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ബ്രൂക്കിന്റെ മുന് നിലപാട്.
2025 ഐ.പി.എല് മെഗാ ലേലത്തില് ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റല്സ് 6.25 കോടി രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ ബ്രൂക്ക്, വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടൂര്ണമെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്പാണ് പിന്മാറിയത്. അവസാന നിമിഷം വാക്ക് മാറിയതിനാല് തന്നെ ബ്രൂക്കിനെതിരെ 2 വര്ഷത്തെ ഐപിഎല് വിലക്ക് ബിസിസിഐ ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ നിയമപ്രകാരം 2028ല് മാത്രമെ ബ്രൂക്കിന് ഐപിഎല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനാകു.