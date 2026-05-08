സൗരവ്.. ബൗളർമാരെ കൂടി പരിഗണിക്കണം, ക്രിക്കറ്റ് നിയമങ്ങളിൽ പൊളിച്ചെഴുത്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് സുനിൽ ഗവാസ്കർ

ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റര്മാരുടെ മാത്രം കളിയായി മാറുന്നതില് ആശങ്കയറിയിച്ച് ഇതിഹാസതാരം സുനില് ഗവാസ്കര്. ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റര്മാരെ മാത്രം സഹായിക്കുന്ന രീതിയില് മാറിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ബൗളര്മാരെ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഐസിസി ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് കൂടിയായ സൗരവ് ഗാംഗുലിക്ക് മുന്നില് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവില് ബാറ്ററുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പോകുന്ന പന്തുകള് വൈഡ് വിളിക്കുന്ന രീതി ബൗളര്മാരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു.
ബാറ്ററുടെ സ്വാഭാവികമായ നില്പ്പിന് ഏകദേശം ഒരടി ഉയരത്തില് പോകുന്ന പന്തുകള്ക്ക് വൈഡ് വിളിക്കരുതെന്നാണ് ഗവാസ്കര് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ബൗണ്ടറികളുടെ നീളം കുറഞ്ഞതും ബാറ്റിന്റെ കരുത്ത് കൂടിയതുമെല്ലാം ബൗളര്മാരെ നിസഹായരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഫീല്ഡിംഗ് നിയന്ത്രണങ്ങള് കൂടിയുണ്ടെന്ന് ഓര്ക്കണം. ബാറ്റര്മാര്ക്ക് ഏത് ഷോട്ട് കളിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളപ്പോള് ബൗളര്മാരെ വൈവിധ്യങ്ങള് പരീക്ഷിക്കുന്നതില് നിന്നും തടയുന്നത് ശരിയല്ല.
ബാറ്റര്മാരെ ഏതെങ്കിലും ഷോട്ട് കളിക്കുന്നതില് നിന്ന് തടയാറുണ്ടോ?, ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ബൗളര്മാരെ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. വസീം അക്രമും വഖാര് യൂനിസും കര്ട്ലി അംബ്രോസും എറിഞ്ഞ കാലത്ത് ബൗണ്സറുകള് നിരോധിച്ചപ്പോള് ഒന്പതാമനും പത്താമനും വരെ അടിച്ചൊതുക്കിയിരുന്നു. ഞാന് ഐസിസി കമ്മിറ്റി ചെയര്മാനായിരുന്ന കാലത്താണ് ബൗണ്സര് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതെന്നും ഗവാസ്കര് ഓര്മിപ്പിച്ചു. അടുത്ത ഐസിസി ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില് ബൗളര്മാരുടെ അവസ്ഥ പരിഗണമെന്നും ഗവാസ്കര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.