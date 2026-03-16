തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026
സ്പിൻ കളിക്കാനല്ല അവനെ കൊണ്ടുവന്നത്, സഞ്ജു കളിച്ചാൽ ആദ്യ ആറ് ഓവറിൽ തന്നെ കളി മാറ്റും : ഗൗതം ഗംഭീർ

സഞ്ജു തന്റെ താളം കണ്ടെത്തിയാല്‍ ആദ്യ ആറ് ഓവറുകളില്‍ തന്നെ മത്സരം ജയിപ്പിക്കാന്‍ അവന് കഴിയും.

Sanju Samson
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:25 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യന്‍ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവിനെ പ്രശംസിച്ച് മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീര്‍. സഞ്ജു ഫോമിലാണെങ്കില്‍ പവര്‍പ്ലേയില്‍ തന്നെ എതിരാളികളില്‍ നിന്ന് മത്സരം തട്ടിയെടൂക്കാന്‍ സഞ്ജുവിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഗംഭീര്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ജിയോ സ്റ്റാറിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സഞ്ജുവിന്റെ കഴിവിനെ പറ്റി ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സഞ്ജു തന്റെ താളം കണ്ടെത്തിയാല്‍ ആദ്യ ആറ് ഓവറുകളില്‍ തന്നെ മത്സരം ജയിപ്പിക്കാന്‍ അവന് കഴിയും. ജിമ്മില്‍ ഒരുമിച്ച് വര്‍ക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ മത്സരത്തില്‍ നീ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞത്. വരട്ടെ നോക്കാമെന്നായിരുന്നു അവന്റെ മറുപടി. ഒരു കോച്ചും കളിക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തേക്കാള്‍ ഉപരിയായി ഒരു സൗഹൃദം ഞങ്ങള്‍ക്കിടയിലുണ്ട്. ഗംഭീര്‍ പറഞ്ഞു.

ലോകകപ്പിന് മുന്‍പ് നടന്ന ന്യൂസിലന്‍ഡ് പരമ്പരയില്‍ മോശം പ്രകടനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളില്‍ സഞ്ജു ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഉടനീളം ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍മാര്‍ സ്പിന്നര്‍മാര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പരുങ്ങിയതോടെയാണ് ഓപ്പണിങ്ങില്‍ സഞ്ജു തിരിച്ചെത്തിയത്. ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവസാന 3 മത്സരങ്ങളില്‍ 97*,89,89 എന്നിങ്ങനെ റണ്‍സ് നേടി ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കാണ് സഞ്ജു വഹിച്ചത്.

ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ ഇടം കയ്യന്മാരുടെ ആധിക്യം കുറയ്ക്കാനല്ല, മറിച്ച് ബാറ്റിംഗില്‍ കൂടുതല്‍ ആക്രമണവീര്യം നല്‍കാനാണ് സഞ്ജുവിനെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് ഗംഭീര്‍ പറയുന്നത്. സഞ്ജുവിനെ പോലെ തന്നെ അഭിഷേകിന്റെ കാര്യത്തിലും തനിക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഗംഭീര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


