വൈഭവിനെ എന്തുകൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുന്നില്ല, നടക്കുന്നത് ഗംഭീറിന്റെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഏകാധിപത്യമെന്ന് ബാല്യകാല പരിശീലകന്
വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും 15-കാരനായ ബാറ്റിംഗ് വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില് അവസരം നിഷേധിച്ചതില് രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി വൈഭവിന്റെ ബാല്യകാല പരിശീലകനായ മനീഷ് ഓജ. ഇന്ത്യന് ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറും ടീം മാനേജ്മെന്റും ടീം സെലക്ഷനില് 'ഏകാധിപത്യ ശൈലി'യാണ് വെച്ചുപുലര്ത്തുന്നതെന്നും വൈഭവിനെ പോലെ ഒരു പ്രതിഭയെ ബെഞ്ചിലിരുത്തുന്നത് അവന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും മനീഷ് ഓജ പറഞ്ഞു.
മത്സരപരിചയത്തിലൂടെ മാത്രമെ യുവതാരങ്ങള്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് വളരാനാകു. എന്നാല് ബെഞ്ചിലിരുത്തി പുതിയ കളിക്കാരെ വളര്ത്താമെന്നാണ് ഇന്ത്യന് ടീം മാനേജ്മെന്റ് കരുതുന്നത്. ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ഒരു കളിക്കാരനും വളര്ന്നിട്ടില്ല, ഇനി വളരുകയുമില്ല. ഏത് മുതിര്ന്ന താരത്തിനോട് ചോദിച്ചാലും അവര്ക്കും ഇത് തന്നെയാകും പറയാനുണ്ടാവുക.ഈ പ്രായത്തില് ഓരോ മത്സരം കഴിയും തോറുമാണ് കളിക്കാരന് പക്വത നേടുകയും കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.എന്നാല് വൈഭവ് പുറത്ത് വെള്ളം ചുമക്കുകയാണ്. മാനേജ്മെന്റ് അവര്ക്കിഷ്ടം പോലെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുകയാണ്. ഓജ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം വൈഭവിന്റെ ഭാവിയിലും കഴിവിലും തനിക്ക് പൂര്ണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ഓജ വ്യക്തമാക്കി. വൈഭവ് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റാണ്. അതിനെ തടയാന് നോക്കുന്നവര് തകര്ന്ന് പോകും. ഇതൊരു 6 മാസത്തേക്കോ ഒരു വര്ഷത്തേക്കോ ഉള്ളതല്ല, വരും വര്ഷങ്ങളില് സൂര്യനെ പോലെ തിളങ്ങാനിരിക്കുന്ന താരമാണവനെന്നും ഓജ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു