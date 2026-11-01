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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 1 November 2026 (19:57 IST)

എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കലല്ല എന്റെ ജോലി, വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ ഒഴിവാക്കലില്‍ പ്രതികരിച്ച് ഗംഭീര്‍

സീനിയര്‍ താരമായ സഞ്ജു സാംസണിനെ വൈഭവിനായി ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്ന തീരുമാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് എടുത്തത്.

gautam Gambhir, Vaibhav Sooryavanshi, Cricket News,Ishan kishan, Sanju samson
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (19:32 IST)
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ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ 5 ടി20 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില്‍ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് അവസരമൊരുക്കാത്തതിലുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകന്‍ ഗൗതം ഗംഭീര്‍. ഇഷാന്‍ കിഷനെ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2 മത്സരങ്ങളില്‍ ടീമിലെത്തിയെങ്കിലും ഇഷാന്‍ തിരിച്ചുവന്നതോടെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിലെ വൈഭവിന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായിരുന്നു. സീനിയര്‍ താരമായ സഞ്ജു സാംസണിനെ വൈഭവിനായി ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്ന തീരുമാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് എടുത്തത്.ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളില്‍ തന്നെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയതിനാല്‍ വൈഭവിന് അവസരം ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആരാധകര്‍ കരുതിയിരുന്നത്.
 
ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിമര്‍ശനങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീര്‍. എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കലല്ല, മറിച്ച് ടീമിനാവശ്യമായ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കലാണ് തന്റെ ചുമതലയെന്ന് ഗംഭീര്‍ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കാനല്ല ഞാന്‍ ഇവിടുള്ളത്. പുറത്ത് നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കും സോഷ്യല്‍മീഡിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും ഉപരിയായി ഡ്രസിംഗ് റൂമില്‍ കളിക്കാര്‍ക്ക് സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം. ഗംഭീര്‍ വ്യക്തമാക്കി.
 
ടീമില്‍ പ്രതിഭകള്‍ക്ക് ക്ഷാമമില്ലെന്ന് അംഗീകരിച്ച ഗംഭീര്‍, എന്നാല്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന താരങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറിയുമായി സഞ്ജു തിളങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം പരാജയമാവുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സഞ്ജുവിനെ മാറ്റി വൈഭവിനെ പ്ലെയിങ് ഇലവനില്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സജീവമാണ്.ALSO READ: ഫിലിപ്സ് ഫീൾഡർ മാത്രമെന്ന് കരുതിയോ, ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ ഫിഫ്റ്റി, ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ച പ്രകടനം: ലോക റെക്കോർഡ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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അനായാസം ന്യൂസിലൻഡ്; ഇന്ത്യയെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചു

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India vs New Zealand, 5th T20I: ഇന്ത്യക്ക് ടോസ് നഷ്ടം, ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും; സഞ്ജു ഓപ്പണർ

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