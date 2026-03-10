ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:08 IST)
ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സുവര്‍ണ്ണ കാലം തിരികെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട്, മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ കോച്ചും ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഗാരി കേഴ്സ്റ്റനെ ശ്രീലങ്കന്‍ ദേശീയ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി നിയമിച്ച് ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്. രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ കരാറിലാണ് 58-കാരനായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ഇതിഹാസ താരം ചുമതലയേല്‍ക്കുന്നത്. സ്വന്തം മണ്ണില്‍ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ശ്രീലങ്ക നിരാശപ്പെടുത്തിയതോടെ ടീമിന്റെ മുഖ്യ കോച്ചായ സനത് ജയസൂര്യ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞിരുന്നു.

2025 ഏപ്രില്‍ 15-ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനമേല്‍ക്കുന്ന കേഴ്സ്റ്റണ്‍, 2028 ഏപ്രില്‍ 14 വരെ ടീമിനെ നയിക്കും. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ടീമിനെ സജ്ജമാക്കുക എന്നതാണ് കേഴ്സ്റ്റണ് മുന്നിലുള്ള ദൗത്യം. 2027-ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പിനായി ശ്രീലങ്കന്‍ ടീമിനെ കരുത്തുറ്റതാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് കേഴ്സ്റ്റന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഹൈ പെര്‍ഫോമന്‍സ് സെന്റര്‍ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു.


ലോകക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലകരില്‍ ഒരാളായ ഗാരി കേഴ്സ്റ്റന്റെ വരവ് ലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. 2008 മുതല്‍ 2011 വരെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം. 2011-ല്‍ ഇന്ത്യയെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതില്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, 2011-2013 കാലയളവില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീമിനെ എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റുകളിലും ലോക റാങ്കിംഗില്‍ ഒന്നാമതെത്തിക്കാനും കേഴ്സ്റ്റണ് സാധിച്ചിരുന്നു.പാക് പരിശീലകനായിരുന്ന സമയം വിവാദങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റ് ടീമുകള്‍ക്കൊപ്പം മികച്ച റെക്കോര്‍ഡാണ് കേഴ്സ്റ്റണുള്ളത്.


