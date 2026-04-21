ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026
മത്സരക്രമത്തിൽ ഗംഭീറിന് അതൃപ്തി; അഫ്ഗാനെതിരെ ടെസ്റ്റിൽ പ്രമുഖർക്ക് വിശ്രമം, 'ബി ടീമിനെ' ഇറക്കാൻ നീക്കം

താരങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയും മാനസികാരോഗ്യവും അപകടത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷെഡ്യൂളിംഗില്‍ മാറ്റം വേണമെന്നാണ് പരിശീലകന്റെ നിലപാട്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:37 IST)
ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ തിരക്കേറിയ മത്സരക്രമത്തില്‍ മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീറിന് അതൃപ്തിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഐപിഎല്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിന് ശേഷം വിശ്രമമില്ലാതെ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങള്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗംഭീര്‍ തന്റെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചത്. മെയ് 31നാണ് ഐപിഎല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുക. ജൂണ്‍ ആറിനാണ് അഫ്ഗാനെതിരായ ടെസ്റ്റ് മത്സരം. താരങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയും മാനസികാരോഗ്യവും അപകടത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷെഡ്യൂളിംഗില്‍ മാറ്റം വേണമെന്നാണ് പരിശീലകന്റെ നിലപാട്.

രണ്ട് മാസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന കഠിനമായ ഐപിഎല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റിന് ശേഷം താരങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ വിശ്രമം ലഭിക്കാത്തത് പരിക്കുകള്‍ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഗംഭീര്‍ പറയുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഐസിസി ടൂര്‍ണമെന്റുകള്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കെ, പ്രധാന താരങ്ങളെ ഇത്തരത്തില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കുന്നത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് അദ്ദേഹം നല്‍കുന്നത്.

ഗംഭീറിന്റെ പരാതി പരിഗണിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില്‍ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍,കെ എല്‍ രാഹുല്‍,രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവര്‍ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. പ്ലാന്‍ ബി എന്ന നിലയില്‍ ഗുര്‍ണൂര്‍ ബ്രാര്‍, മാനവ് സുത്താര്‍, ആഖ്വിബ് നബി, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കല്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ടെസ്റ്റ് ടീമില്‍ അവസരം നല്‍കിയേക്കും. യുവതാരങ്ങള്‍ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ കരുത്തുതെളിയിക്കാന്‍ ഇതൊരു അവസരമാകുമെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിലവാരത്തെ ഇത് ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.

താരങ്ങളുടെ 'വര്‍ക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റ്' ബിസിസിഐയുടെ മുന്‍ഗണനാ പട്ടികയിലുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും, സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനായി മത്സരങ്ങള്‍ കുത്തിനിറയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്‍പും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗൗതം ഗംഭീറിനെപ്പോലൊരു പരിശീലകന്‍ പരസ്യമായി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്
ഇതാദ്യമായാണ്. ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം താരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ ടീം പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡും പരിശീലകനും തമ്മിലുള്ള ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരും ദിവസങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവെചേക്കും.


