ഫ്രാഞ്ചൈസികള്ക്ക് എതിര്പ്പ്, ഐപിഎല്ലിന്റെ അടുത്ത സീസണിലും ഇമ്പാക്റ്റ് പ്ലെയര് നിയമം തുടരാന് സാധ്യത
കളിയുടെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് ടീമുകള്ക്ക് ബാറ്ററെയൊ ബൗളറെയോ അധികമായി ഉള്പ്പെടുത്താന് നിയമം വഴി ടീമുകള്ക്കാകും.
അടുത്ത സീസണിലെ ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗ് സീസണിലും ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയര് നിയമം തുടരുമെന്ന് സൂചന. നിയമത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിമര്ശനം ഫ്രാഞ്ചൈസികളുടെ നായകന്മാരായ താരങ്ങള് പോലും ഉയര്ത്തിയെങ്കിലും വരും സീസണിലും ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയറെ കളിപ്പിക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ബിസിസിഐ. 2023ല് നിലവില് വന്ന നിയമപ്രകാരം ഓരോ ടീമിനും മത്സരത്തിനിടെ തങ്ങളുടെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിലെ ഒരു താരത്തിന് പകരം മറ്റൊരാളെ കളിപ്പിക്കാനാവും.
കളിയുടെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് ടീമുകള്ക്ക് ബാറ്ററെയൊ ബൗളറെയോ അധികമായി ഉള്പ്പെടുത്താന് നിയമം വഴി ടീമുകള്ക്കാകും. എന്നാല് ഈ നിയമം നിലവില് വന്നതോടെ ഓള്റൗണ്ടര്മാര്ക്ക് അവസരം കുറഞ്ഞതായും ഐപിഎല് ബാറ്റര്മാരുടെ മാത്രം ഗെയിമായി മാറിയെന്നുമുള്ള വിമര്ശനം ശക്തമാണ്. ഐപിഎല്ലില് ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയര് നിയമം നിലവില് വന്നതോടെയാണ് 200+ സ്കോറുകള് പതിവായത്. ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയര് നിയമത്തിന് മുന്പ് ഐപിഎല്ലില് ആകെ 133 തവണ മാത്രമാണ് ടീം സ്കോര് 200 കടന്നിരുന്നത്. എന്നാല് 2023ന് ശേഷം 195 തവണ ടീം സ്കോര് 200 പിന്നിട്ടു.
വിരാട് കോലി, ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശുഭ്മാന് ഗില്, രോഹിത് ശര്മ തുടങ്ങിയ മുന്നിര താരങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയര് നിയമത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബിസിസിഐ ഫ്രാഞ്ചൈസികളുടെ അഭിപ്രായമെടുത്തത്. അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ള മിനി താരലേലത്തിനായി ഇതിനകം പദ്ധതികള് തയ്യാറാക്കിയതിനാല് അടുത്ത സീസണില് മാറ്റം വരുത്തരുതെന്നാണ് 4 ഫ്രാഞ്ചൈസികള് മറുപടി നല്കിയത്.ALSO READ: ഇന്ത്യന് പേസ് നിരയിലെ പുത്തന് പ്രതീക്ഷയോ? താരോദയമായി ഗുര്നൂര് ബ്രാര്, ജവഗല് ശ്രീനാഥിന്റെ റെക്കോര്ഡ് പ്രകടനത്തിനരികില്