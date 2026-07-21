സഞ്ജുവിനെ നശിപ്പിച്ചത് പോലെ രാഹുലിനെയും സൈഡാക്കും, ഗംഭീറിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുൻ സെലക്ടർ

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ലോര്ഡ്സില് നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തില് 27 റണ്സിന് കൈവിട്ടതോടെ ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യ 2-1ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലെ തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യ കൈവിട്ടതോടെ ഇന്ത്യന് ടീം മാനേജ്മെന്റിനെയും മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീറിനെയും രൂക്ഷഭാഷയില് വിമര്ശിച്ച് മുന് ഇന്ത്യന് നായകനും ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. ലോര്ഡ്സില് നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തില് 27 റണ്സിന് കൈവിട്ടതോടെ ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യ 2-1ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മത്സരത്തില് കെ എല് രാഹുലിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കിയ രീതിക്കെതിരെയാണ് ശ്രീകാന്തിന്റെ വിമര്ശനം.
മത്സരത്തില് ഇന്ത്യന് നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില്, രോഹിത് ശര്മ, വിരാട് കോലി എന്നിവര് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യന് മിഡില് ഓര്ഡര് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ 44മത്തെ ഓവറിലാണ് രാഹുല് ക്രീസിലെത്തിയത്. ഈ ഘട്ടത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയിക്കാന് 36 പന്തില് 84 റണ്സാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തില് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കെ എല് രാഹുലിന് 8 പന്തില് 12 റണ്സ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ഇത്ര വലിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുമ്പോള് കെ എല് രാഹുലിനെ ആറാമതായി ഇറക്കിയതാണ് ശ്രീകാന്തിനെ ചൊടുപ്പിച്ചത്.
ഇത്രയും വലിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുമ്പോള് ആരെങ്കിലും രാഹുലിനെ ആറാം നമ്പറില് ഇറക്കുമോ?, ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ റണ്സ് ചേസുകള് പലതും വിജയിപ്പിച്ച താരമാണ് ശ്രീകാന്ത്. കെ എല് രാഹുല് ആറാമതോ ഏഴാമതോ ഇറങ്ങേണ്ട ബാറ്ററാണോ?, സഞ്ജുവിന്റെയും സൂര്യവംശിയുടെയും കാര്യത്തില് സംഭവിച്ച പോലെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് കെ എല് രാഹുലിന്റെ കരിയറും നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കെ ശ്രീകാന്ത് തുറന്നടിച്ചു. രാഹുലിനോട് ചെയ്യുന്നത് നീതികേടാണെന്നും അത് അവന്റെ ശരീരഭാഷയില് നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നുവെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
2023 ഏകദിന ലോകകപ്പില് അഞ്ചാം നമ്പറില് ഇറങ്ങി കെ എല് രാഹുല് 75 റണ്സ് ശരാശരിയില് 452 റണ്സ് നേടിയിരുന്നുവെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു. കെ എല് രാഹുല് നാലാം നമ്പറില് ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കില് കോലിയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്കാന് രാഹുലിനാകുമായിരുന്നുവെന്നും ഗംഭീര് വന്ന ശേഷമാണ് ആറാം സ്ഥാനത്ത് രാഹുല് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പലപ്പോഴും അക്സര് പട്ടേല് രാഹുലിന് മുന്പാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ശ്രീകാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.