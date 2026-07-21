  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Former Selector K srikanth slams gautam gambhir over KL Rahul's batting position
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (17:20 IST)

സഞ്ജുവിനെ നശിപ്പിച്ചത് പോലെ രാഹുലിനെയും സൈഡാക്കും, ഗംഭീറിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുൻ സെലക്ടർ

ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ 27 റണ്‍സിന് കൈവിട്ടതോടെ ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യ 2-1ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

KL Rahul, K Srikanth, Gautam Gambhir, Indian Team, Batting position
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (16:57 IST)
google-news
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യ കൈവിട്ടതോടെ ഇന്ത്യന്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെയും മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീറിനെയും രൂക്ഷഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകനും ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ 27 റണ്‍സിന് കൈവിട്ടതോടെ ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യ 2-1ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ കെ എല്‍ രാഹുലിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കിയ രീതിക്കെതിരെയാണ് ശ്രീകാന്തിന്റെ വിമര്‍ശനം.
 
മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍, രോഹിത് ശര്‍മ, വിരാട് കോലി എന്നിവര്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ മിഡില്‍ ഓര്‍ഡര്‍ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ 44മത്തെ ഓവറിലാണ് രാഹുല്‍ ക്രീസിലെത്തിയത്. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയിക്കാന്‍ 36 പന്തില്‍ 84 റണ്‍സാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കെ എല്‍ രാഹുലിന് 8 പന്തില്‍ 12 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ഇത്ര വലിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുമ്പോള്‍ കെ എല്‍ രാഹുലിനെ ആറാമതായി ഇറക്കിയതാണ് ശ്രീകാന്തിനെ ചൊടുപ്പിച്ചത്.
 
  ഇത്രയും വലിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുമ്പോള്‍ ആരെങ്കിലും രാഹുലിനെ ആറാം നമ്പറില്‍ ഇറക്കുമോ?, ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ റണ്‍സ് ചേസുകള്‍ പലതും വിജയിപ്പിച്ച താരമാണ് ശ്രീകാന്ത്. കെ എല്‍ രാഹുല്‍ ആറാമതോ ഏഴാമതോ ഇറങ്ങേണ്ട ബാറ്ററാണോ?, സഞ്ജുവിന്റെയും സൂര്യവംശിയുടെയും കാര്യത്തില്‍ സംഭവിച്ച പോലെ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് കെ എല്‍ രാഹുലിന്റെ കരിയറും നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കെ ശ്രീകാന്ത് തുറന്നടിച്ചു. രാഹുലിനോട് ചെയ്യുന്നത് നീതികേടാണെന്നും അത് അവന്റെ ശരീരഭാഷയില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നുവെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
 
2023 ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ അഞ്ചാം നമ്പറില്‍ ഇറങ്ങി കെ എല്‍ രാഹുല്‍ 75 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 452 റണ്‍സ് നേടിയിരുന്നുവെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു. കെ എല്‍ രാഹുല്‍ നാലാം നമ്പറില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ കോലിയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ രാഹുലിനാകുമായിരുന്നുവെന്നും ഗംഭീര്‍ വന്ന ശേഷമാണ് ആറാം സ്ഥാനത്ത് രാഹുല്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പലപ്പോഴും അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ രാഹുലിന് മുന്‍പാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ശ്രീകാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര, ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി പാറ്റ് കമ്മിൻസും ഹേസൽവുഡും

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്‌പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്

90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടം

90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടംഫൈനല്‍ മത്സരത്തിലുടനീളം സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ആധിപത്യമാണ് ലയണല്‍ മെസ്സിയുടെ അര്‍ജന്റീനയുടെ മുകളില്‍ സ്‌പെയിന്‍ ചെലുത്തിയത്.

രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്

രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശര്‍മയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കൊഴുക്കുന്നതിനിടെ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്.

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

കോലിയുടെ ഉപദേശം എല്ലാം മാറ്റി, ജപ്പാന്‍ ഓപ്പണില്‍ പി വി സിന്ധുവിന്റെ വമ്പന്‍ തിരിച്ചുവരവ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ

കോലിയുടെ ഉപദേശം എല്ലാം മാറ്റി, ജപ്പാന്‍ ഓപ്പണില്‍ പി വി സിന്ധുവിന്റെ വമ്പന്‍ തിരിച്ചുവരവ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെജപ്പാന്‍ ഓപ്പണ്‍ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ പിവി സിന്ധു 7 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു പ്രധാന ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ വിജയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ നേട്ടത്തില്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരമായ വിരാട് കോലിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച വലിയ പങ്കുവഹിച്ചതായി തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം.

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര, ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി പാറ്റ് കമ്മിൻസും ഹേസൽവുഡും

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര, ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി പാറ്റ് കമ്മിൻസും ഹേസൽവുഡുംബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ 2 മത്സരങ്ങളുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 13 അംഗ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ഹോം സീസണ്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട സീനിയര്‍ പേസര്‍മാരായ ജോഷ് ഹേസല്‍വുഡ്, പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ് എന്നിവരും സ്പിന്നര്‍ നേഥന്‍ ലിയോണും ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തി.

സഞ്ജുവിനെ നശിപ്പിച്ചത് പോലെ രാഹുലിനെയും സൈഡാക്കും, ഗംഭീറിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുൻ സെലക്ടർ

സഞ്ജുവിനെ നശിപ്പിച്ചത് പോലെ രാഹുലിനെയും സൈഡാക്കും, ഗംഭീറിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുൻ സെലക്ടർഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യ കൈവിട്ടതോടെ ഇന്ത്യന്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെയും മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീറിനെയും രൂക്ഷഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകനും ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്.

മെസ്സി വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ചതിയൻ, അനുഭവിക്കുന്നത് കർമ്മ ഫലം, അധിക്ഷേപവുമായി പിയേഴ്സ് മോർഗൻ

മെസ്സി വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ചതിയൻ, അനുഭവിക്കുന്നത് കർമ്മ ഫലം, അധിക്ഷേപവുമായി പിയേഴ്സ് മോർഗൻ2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ഫൈനലില്‍ സ്‌പെയിനിനെതിരെ അര്‍ജന്റീന തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ലയണല്‍ മെസ്സിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ പിയേഴ്‌സ് മോര്‍ഗന്‍.

മാൽവിനാസ് ബാനർ വിവാദം, പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന അർജൻ്റീന താരങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി, വിസ റദ്ദാക്കിയേക്കും

മാൽവിനാസ് ബാനർ വിവാദം, പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന അർജൻ്റീന താരങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി, വിസ റദ്ദാക്കിയേക്കും2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിനിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമിഫൈനല്‍ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അര്‍ജന്റൈന്‍ താരങ്ങള്‍ മാല്‍വിനാസ് ബാനര്‍ പൊക്കിയതോടെ അര്‍ജന്റീന താരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികള്‍ ബ്രിട്ടന്‍ സീകരിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.