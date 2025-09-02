ബുധന്‍, 3 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉയർന്ന മൂന്നാമത്തെ റൺസ് സ്കോറർ പന്താണ്, ടീമിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ മറക്കരുതെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം

Rishabh Pant
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 2 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (14:55 IST)
ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമസ്യകളില്‍ ഒന്നാണ് ടി20 ഫോര്‍മാറ്റിലെ റിഷഭ് പന്തിന്റെ പ്രകടനം. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത വിധം തന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചെങ്കിലും നിലവില്‍ ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ പന്തിന്റെ പേര് ഉയര്‍ന്ന് വരാറില്ല. കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഐപിഎല്ലില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങള്‍ കാഴ്ചവെച്ചിരുന്ന പന്തിന്റെ ഐപിഎല്ലിലെ സമീപകാല പ്രകടനങ്ങള്‍ മോശമാണ്. എന്നാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ ടീമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉയര്‍ന്ന റണ്‍സ് സ്‌കോറര്‍ റിഷഭ് പന്ത് ആയിരുന്നുവെന്ന് മറക്കരുതെന്നാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ആകാശ് ചോപ്ര പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും ദേശീയ ടീമിലെ പന്തിന്റെ പ്രകടനം വേണ്ടത്ര പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര പറയുന്നു.

ആകാശ് ചോപ്രയുടെ വിലയിരുത്തല്‍ പ്രകാരം ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ (നമ്പര്‍ 1-3) ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ 156 എന്ന സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 34 എന്ന ശരാശരിയിലും റണ്‍സ് നേടാന്‍ പന്തിനായിട്ടുണ്ട്. മധ്യനിരയില്‍(3-7) കളിക്കുമ്പോള്‍ പോലും 140 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റും 30 റണ്‍സ് ശരാശരിയും പന്തിനുണ്ട്. ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഇത് മോസമല്ലാത്ത റെക്കോര്‍ഡാണെന്നും ദേശീയ ടീമിലെ ഈ പ്രകടനങ്ങള്‍ മറന്നുപോകരുതെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര പറയുന്നു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലില്‍ 27 കോടി രൂപ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയിട്ടും മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ പന്തിനായില്ല. ഐപിഎല്ലിലെ മോശം പ്രകടനമാണ് ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ പന്തിന് മുന്നിലെ അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാക്കാന്‍ ഇടയാക്കിയത്.


