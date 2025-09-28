ഞായര്‍, 28 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

എല്ലാവർക്കും വീക്ക്നെസുണ്ട്,അഭിഷേകിനെ തടയാൻ പാക് ബൗളർമാർക്ക് ടിപ്പുകൾ നൽകി വസീം അക്രമും വഖാർ യൂനിസും

Abhishek Sharma, wasim akram advice, Pakistan Team, Pakistan pacers, Asia cup finals,അഭിഷേക് ശർമ, വസീം അക്രം ഉപദേശം, പാകിസ്ഥാൻ ടീം, പാക് പേസർ, ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനൽ
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 28 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (13:38 IST)
ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന പാകിസ്ഥാന്‍ ടീമിന് ഉപദേശവുമായി പാക് ഇതിഹാസ പേസര്‍മാരായ വസീം അക്രമും വഖാര്‍ യൂനിസും. ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മയെ നേരിടാനുള്ള ടിപ്പുകളാണ് മുന്‍ പാക് പേസര്‍മാര്‍ പങ്കുവെച്ചത്. ഏഷ്യാകപ്പില്‍ ഇതുവരെ 6 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 204.6 സ്‌ട്രൈക്ക്‌റേറ്റില്‍ 309 റണ്‍സാണ് അഭിഷേക് നേടിയിട്ടുള്ളത്.


ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ അഭിഷേകിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കാനായാല്‍ ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് പാക് ടീമിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. കഴിഞ്ഞ സൂപ്പര്‍ 4 മത്സരത്തില്‍ 39 പന്തില്‍ 74 റണ്‍സുമായി അഭിഷേക് തിളങ്ങിയിരുന്നു.
അഭിഷേക് മികച്ച പ്രതിഭയാണ്. ആദ്യ ഓവറുകളില്‍ തന്നെ കളി തന്റെ ടീമിന് അനുകൂലമാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന താരം. എന്നാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും വീക്ക്‌നെസുകളുണ്ട്. എല്ലാവര്‍ക്കും മോശം ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അഭിഷേകിന് ആ മോശം ദിനം ചിലപ്പോള്‍ നാളെയാകാം. ആദ്യ ഓവറുകളില്‍ തന്നെ മികച്ച യോര്‍ക്കറുകള്‍ അഭിഷേകിനെ തളര്‍ത്തിയേക്കാം. വഖാര്‍ യൂനിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അതേസമയം ഷഹീന്‍ അഫ്രീദി മികച്ച ലെങ്തിലുള്ള പന്തുകളാണ് അഭിഷേകിനെതിരെ എറിയേണ്ടതെന്ന് വസീം അക്രം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളിലും അഭിഷേകിനെതിരെ ഫുള്‍ ലെങ്ത് ബോളുകളാണ് ഷഹീന്‍ എറിഞ്ഞത്. ഈ ലെങ്ത് ഷഹീന്‍ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം അഭിഷേകിനെതിരെ സ്റ്റമ്പ്‌സ് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പന്തുകളാണ് എറിയേണ്ടതെന്നും ചിലപ്പോള്‍ എഡ്ജ് വരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്‍ പാക് പേസറായ മുഹമ്മദ് ആമിറും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അഭിഷേക് ബാറ്റ് സ്വിങ് ചെയ്യാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന താരമാണ്. അതിനുള്ള അവസരം നല്‍കാതിരിക്കുക. സ്റ്റമ്പ്‌സ് ലക്ഷ്യമാക്കി കൂടുതല്‍ പന്തെറിയുക. സ്ലോവര്‍ ബോളുകള്‍ പരീക്ഷിക്കുക. അഭിഷേകിനെതിരെ തുടര്‍ച്ചയായി 3 പന്തുകള്‍ ഒരേ സ്‌പോട്ടില്‍ എറിയാനായാല്‍ അവനെ പുറത്താക്കാനാകും. മുഹമ്മദ് ആമിര്‍ പറഞ്ഞു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :