  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. English all rounder liam livingston to CSK khaleel to SRH
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (16:26 IST)

ഖലീലിനെയും എല്ലിസിനെയും വിട്ട് നൽകി ചെന്നൈ, പകരം ലിവിങ്സ്റ്റണും ജാക്ക് എഡ്‌വേർഡ്സും, മണ്ടത്തരമെന്ന് ചെന്നൈ ആരാധകർ

SRH- CSK deal, IPL Trade deal 2027, IPL 2027, Chennai super kings, livingston, khaleel ahmed
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (16:29 IST)
google-news
2027 ഐപിഎല്‍ മിനി താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി അപ്രതീക്ഷിത ട്രേഡിങ്ങുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സും സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദും. നാല് താരങ്ങളുള്‍പ്പെട്ട ഡീലാണ് ഇരു ടീമുകളും തമ്മില്‍ നടന്നത്. ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സാണ് ട്രേഡ് വിവരം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചെന്നൈ താരങ്ങളായ ഖലീല്‍ അഹമ്മദ്, നഥാന്‍ എല്ലിസ് എന്നിവരെ വിട്ടുനല്‍കി ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്ന് ലിയാം ലിവിങ്ങ്സ്റ്റണിനെയും ജാക്ക് എഡ്വേര്‍ഡ്‌സിനെയുമാണ് ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ചത്.
 
കഴിഞ്ഞ താരലേലത്തില്‍ 13 കോടി മുടക്കിയാണ് ലിവിങ്ങ്സ്റ്റണിനെ ഹൈദരബാദ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ട്രേഡിങ്ങിലൂറ്റെ 6 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ചത്. അതേസമയം നിലവിലെ മൂല്യമായ 3 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് എഡ്വേര്‍ഡ്‌സിന്റെ ട്രേഡ്.  ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും മുന്‍പ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ഹൈദരാബാദ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പരിക്ക് മൂലം താരത്തിന് സീസണ്‍ നഷ്ടമായിരുന്നു.
 
 ഖലീലിനെ 4.8 കോടി മുടക്കിയായിരുന്നു ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ചത്. ഇതേ തുകയ്ക്ക് തന്നെയാണ് താരത്തെ ഹൈദരാബാദിന് നല്‍കിയത്. 2018 മുതല്‍ 2021 സീസണ്‍ വരെ ഹൈദരാബാദിന്റെ താരമായിരുന്നു ഖലീല്‍.  ന്യൂബോളിലെ മികവാണ് ഖലീലിന്റെ പ്രത്യേകത. എന്നാല്‍ പരിക്ക് മൂലം 2026 സീസണ്‍ താരത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. 5 മത്സരങ്ങളില്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഖലീല്‍ ചെന്നൈയ്ക്കായി കളിച്ചത്. ഖലീലിന് സമാനമായി കരാര്‍ തുകയായിരുന്ന 2 കോടിയ്ക്കാണ് നഥാന്‍ എല്ലിസിനെ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈയില്‍ നിന്നും സ്വന്തമാക്കിയത്. ടി നടരാജനെയും നേരത്തെ ഹൈദരാബാദ് ടീമിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബൗളിങ് നിരകളിലൊന്നായി ഹൈദരാബാദ് മാറികഴിഞ്ഞു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
യൂത്ത് ഒളിംപിക്‌സ് ബാഡ്മിന്റൺ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി തൻവി പത്രി, ഫൈനൽ മത്സരം ചൈനീസ് താരത്തിനെതിരെ

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തി, വൈഭവും ഭുവിയും പുറത്ത്, കിവികളെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് ഇന്ത്യ

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തി, വൈഭവും ഭുവിയും പുറത്ത്, കിവികളെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് ഇന്ത്യന്യൂസിലന്‍ഡ് നിരയില്‍ കെയ്ല്‍ ജാമിസണ് പകരം നഥന്‍ സ്മിത്തും ഇടം പിടിച്ചു.

5 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് , രക്ഷകനായി അവതരിച്ച് ഒമർസായി, സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ അഫ്ഗാന് അവിശ്വസനീയ ജയം, ലോക റെക്കോർഡ്

5 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് , രക്ഷകനായി അവതരിച്ച് ഒമർസായി, സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ അഫ്ഗാന് അവിശ്വസനീയ ജയം, ലോക റെക്കോർഡ്50 പന്തില്‍ 116 റണ്‍സുമായി തിലങ്ങിയ ഓള്‍ റൗന്റര്‍ അസ്മത്തുള്ള ഒമര്‍സായിയും 52 റണ്‍സുമായി തിളങ്ങിയ ഇജാസ് അഹ്‌മദ് സായിയുമാണ് അഫ്ഗാനെ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചത്.

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, ലോക്കി ഫെർഗൂസനും മാറ്റ് ഹെൻറിയും പുറത്ത്, കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, ലോക്കി ഫെർഗൂസനും മാറ്റ് ഹെൻറിയും പുറത്ത്, കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിപരിക്കേറ്റ ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസനും മാറ്റ് ഹെന്റിയും ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര നേരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ലസിത് മലിംഗയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പിരിഞ്ഞു

ലസിത് മലിംഗയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പിരിഞ്ഞുകോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ ഉടച്ചുവാർക്കൽ തുടർന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ബൗളിങ് പരിശീലകരായ ലസിത് മലിംഗ, പരാസ് മാംബ്രെ എന്നിവരും തെറിച്ചു. ഫീൽഡിങ് കോച്ച് കാൾ ഹോപ്കിൻസും പുറത്തായി.

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റാഞ്ചിയില്‍ നടന്ന പ്രാക്ടീസ് സെഷനില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് വൈഭവ് നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Virat Kohli : ഇത് കോലിയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ഫോർമാറ്റ്, വെല്ലാൻ സച്ചിൻ പോലുമില്ല, സമ്മതിച്ചേ മതിയാകു

Virat Kohli : ഇത് കോലിയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ഫോർമാറ്റ്, വെല്ലാൻ സച്ചിൻ പോലുമില്ല, സമ്മതിച്ചേ മതിയാകുചേസിംഗില്‍ ഇതിഹാസതാരം സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കറുടെ ലോകറെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ത്ത കോലി അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിനത്തില്‍ മൂന്നാം നമ്പറില്‍ 13,000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യതാരമെന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി.

ഫുട്‌ബോൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ രാജ്യാന്തര കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചു

ഫുട്‌ബോൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ രാജ്യാന്തര കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചുരാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് പോർച്ചുഗൽ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. അഞ്ച് തവണ ബലൻ ദ് ഓർ പുരസ്‌കാരം നേടിയ റൊണാൾഡോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ഇതിഹാസ കരിയറിന് വിരാമം, പോർച്ചുഗൽ ജേഴ്സിയിൽ കളി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ തീരുമാനവുമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

ഇതിഹാസ കരിയറിന് വിരാമം, പോർച്ചുഗൽ ജേഴ്സിയിൽ കളി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ തീരുമാനവുമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോഫുട്‌ബോള്‍ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളില്‍നിന്ന് വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ദേശീയ ടീമിലെ കരിയറിനാണ് ഇതോടെ അവസാനമാകുന്നത്.

ഖലീലിനെയും എല്ലിസിനെയും വിട്ട് നൽകി ചെന്നൈ, പകരം ലിവിങ്സ്റ്റണും ജാക്ക് എഡ്‌വേർഡ്സും, മണ്ടത്തരമെന്ന് ചെന്നൈ ആരാധകർ

ഖലീലിനെയും എല്ലിസിനെയും വിട്ട് നൽകി ചെന്നൈ, പകരം ലിവിങ്സ്റ്റണും ജാക്ക് എഡ്‌വേർഡ്സും, മണ്ടത്തരമെന്ന് ചെന്നൈ ആരാധകർ2027 ഐപിഎല്‍ മിനി താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി അപ്രതീക്ഷിത ട്രേഡിങ്ങുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സും സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദും. നാല് താരങ്ങളുള്‍പ്പെട്ട ഡീലാണ് ഇരു ടീമുകളും തമ്മില്‍ നടന്നത്. ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സാണ് ട്രേഡ് വിവരം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

യൂത്ത് ഒളിംപിക്‌സ് ബാഡ്മിന്റൺ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി തൻവി പത്രി, ഫൈനൽ മത്സരം ചൈനീസ് താരത്തിനെതിരെ

യൂത്ത് ഒളിംപിക്‌സ് ബാഡ്മിന്റൺ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി തൻവി പത്രി, ഫൈനൽ മത്സരം ചൈനീസ് താരത്തിനെതിരെഡാക്കറില്‍ നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഫൈനലിലെത്തിയതോടെ യൂത്ത് ഒളിംപിക്സ് ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് മൂന്നാം സീഡായ തന്‍വി സ്വന്തമാക്കിയത്.