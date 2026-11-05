ഖലീലിനെയും എല്ലിസിനെയും വിട്ട് നൽകി ചെന്നൈ, പകരം ലിവിങ്സ്റ്റണും ജാക്ക് എഡ്വേർഡ്സും, മണ്ടത്തരമെന്ന് ചെന്നൈ ആരാധകർ
2027 ഐപിഎല് മിനി താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി അപ്രതീക്ഷിത ട്രേഡിങ്ങുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സും സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും. നാല് താരങ്ങളുള്പ്പെട്ട ഡീലാണ് ഇരു ടീമുകളും തമ്മില് നടന്നത്. ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സാണ് ട്രേഡ് വിവരം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചെന്നൈ താരങ്ങളായ ഖലീല് അഹമ്മദ്, നഥാന് എല്ലിസ് എന്നിവരെ വിട്ടുനല്കി ഹൈദരാബാദില് നിന്ന് ലിയാം ലിവിങ്ങ്സ്റ്റണിനെയും ജാക്ക് എഡ്വേര്ഡ്സിനെയുമാണ് ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ചത്.
If Sunrisers Hyderabad won IPL 2027 then all credit goes to Chennai Super Kings, Zaheer Khan, MS dhoni & Ruturaj Gaikwad CSK and SRH Jack Edwards & Liam Livingstone in CSK Khaleel Ahmed & Nathan Ellis in SRH Waits for Brevis, Noor & Urvil Patel https://t.co/klhDqwYyg3— MANU (@IMManu_14) November 5, 2026
കഴിഞ്ഞ താരലേലത്തില് 13 കോടി മുടക്കിയാണ് ലിവിങ്ങ്സ്റ്റണിനെ ഹൈദരബാദ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ട്രേഡിങ്ങിലൂറ്റെ 6 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ചത്. അതേസമയം നിലവിലെ മൂല്യമായ 3 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് എഡ്വേര്ഡ്സിന്റെ ട്രേഡ്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും മുന്പ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ സീസണില് ഹൈദരാബാദ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പരിക്ക് മൂലം താരത്തിന് സീസണ് നഷ്ടമായിരുന്നു.
ഖലീലിനെ 4.8 കോടി മുടക്കിയായിരുന്നു ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ചത്. ഇതേ തുകയ്ക്ക് തന്നെയാണ് താരത്തെ ഹൈദരാബാദിന് നല്കിയത്. 2018 മുതല് 2021 സീസണ് വരെ ഹൈദരാബാദിന്റെ താരമായിരുന്നു ഖലീല്. ന്യൂബോളിലെ മികവാണ് ഖലീലിന്റെ പ്രത്യേകത. എന്നാല് പരിക്ക് മൂലം 2026 സീസണ് താരത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. 5 മത്സരങ്ങളില് മാത്രമായിരുന്നു ഖലീല് ചെന്നൈയ്ക്കായി കളിച്ചത്. ഖലീലിന് സമാനമായി കരാര് തുകയായിരുന്ന 2 കോടിയ്ക്കാണ് നഥാന് എല്ലിസിനെ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈയില് നിന്നും സ്വന്തമാക്കിയത്. ടി നടരാജനെയും നേരത്തെ ഹൈദരാബാദ് ടീമിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബൗളിങ് നിരകളിലൊന്നായി ഹൈദരാബാദ് മാറികഴിഞ്ഞു.