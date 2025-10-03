വെള്ളി, 3 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
England Women vs South Africa Women: നാണംകെട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക; ഇംഗ്ലണ്ടിനു പത്ത് വിക്കറ്റ് ജയം

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 20.4 ഓവറില്‍ 69 നു ഓള്‍ഔട്ട് ആയി

ODI World Cup 2025, England Women vs South Africa Women, South Africa England
രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 3 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (18:17 IST)

Womens World Cup 2025: വനിത ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നാണംകെട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. ഗുവാഹത്തിയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഇംഗ്ലണ്ട് പത്ത് വിക്കറ്റിനു തോല്‍പ്പിച്ചു.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 20.4 ഓവറില്‍ 69 നു ഓള്‍ഔട്ട് ആയി. വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ സിനാലോ ജാഫ്ത (36 പന്തില്‍ 22) മാത്രമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നിരയില്‍ രണ്ടക്കം കണ്ടത്. ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ ലൗറ വോള്‍വാര്‍ഡ് (അഞ്ച്), തസ്മിന്‍ ബ്രിട്ട്‌സ് (അഞ്ച്), സുനേ ലുസ് (രണ്ട്), മരിസാനേ കാപ്പ് (നാല്), അനേക് ബോഷ് (ആറ്) എന്നിവര്‍ നിരാശപ്പെടുത്തി.

ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ലിന്‍സെ സ്മിത്ത് നാല് ഓവറില്‍ ഏഴ് റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി. നാറ്റ് സിവര്‍-ബ്രന്റ്, സോഫി എക്കല്‍സ്റ്റോണ്‍, ചാര്‍ളി ഡീന്‍ എന്നിവര്‍ക്കു രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകള്‍. ലൗറന്‍ ബെല്‍ ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ 14.1 ഓവറില്‍ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ട് അനായാസം ജയിച്ചു. ഓപ്പണര്‍മാരായ തമ്മി ബ്യുമോണ്ട് (35 പന്തില്‍ പുറത്താകാതെ 21), എമി ജോണ്‍സ് (50 പന്തില്‍ പുറത്താകാതെ 40) എന്നിവര്‍ തിളങ്ങി.



