  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. England vs New Zealand 1st Test Match Scorecard
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 6 June 2026 (09:16 IST)

England vs New Zealand, 1st Test: ന്യൂസിലൻഡിനു ജയം 218 റൺസ് അകലെ; ഇംഗ്ലണ്ടിനു വീഴ്ത്തണം ഏഴ് വിക്കറ്റുകൾ

27 പന്തിൽ 12 റൺസുമായി ഡെവൻ കോൺവേ ന്യൂസിലൻഡിനായി ക്രീസിലുണ്ട്

England vs New Zealand, England vs New Zealand 1st Test Match Scorecard, England New Zealand Test, England New Zealand Scorecard, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് ന്യൂസിലൻഡ് ടെസ്റ്റ്‌
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (09:16 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (09:21 IST)
google-news
England vs New Zealand 1st Test

England vs New Zealand, 1st Test: ന്യൂസിലൻഡ്-ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് മത്സരം ആവേശകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക്. ബാറ്റിങ് ദുഷ്‌കരമായ പിച്ചിൽ രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡ് 36-3 എന്ന നിലയിലാണ്. അതിഥികൾക്കു ജയം 218 റൺസ് അകലെ. അതേസമയം ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനു ഏഴ് വിക്കറ്റുകൾ കൂടി വീഴ്ത്തിയാൽ ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് സ്വന്തമാക്കാം. 
 
27 പന്തിൽ 12 റൺസുമായി ഡെവൻ കോൺവേ ന്യൂസിലൻഡിനായി ക്രീസിലുണ്ട്. നായകൻ ടോം ലാതം (പൂജ്യം), കെയ്ൻ വില്യംസൺ (36 പന്തിൽ 18), വില്യം ഒറൂർക്ക് (പൂജ്യം) എന്നിവരെയാണ് ന്യൂസിലൻഡിനു രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ നഷ്ടമായത്. ഗുസ് അറ്റ്കിൻസൺ രണ്ടും ജോഷ് ടങ്ക് ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. 
 
സ്‌കോർ ബോർഡ് 
 
ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് - 140 നു ഓൾഔട്ട് 
 
ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് - 113 നു ഓൾഔട്ട് 
 
ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് - 226 നു ഓൾഔട്ട് 
 
ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് - 36/3
 
രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി എമിലിയോ ഗേ ആണ് അർധ സെഞ്ചുറി നേടി ടോപ് സ്‌കോറർ ആയത്. 95 പന്തിൽ എട്ട് ഫോർ സഹിതം 57 റൺസെടുത്തു. ജാമി സ്മിത്ത് (52 പന്തിൽ 39), ബെൻ ഡക്കറ്റ് (46 പന്തിൽ 33), ഒലി റോബിൻസൺ (30 പന്തിൽ 29) എന്നിവരും തിളങ്ങി. 
 
ന്യൂസിലൻഡിനായി നഥാൻ സ്മിത്ത് ആറ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. 
About Writer
WEBDUNIA

അൺ ഓർത്തഡോക്സ് ജീനിയസ്, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നവയുഗ ബ്രാഡ്മാൻ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് ഇന്ന് പിറന്നാൾ

അൺ ഓർത്തഡോക്സ് ജീനിയസ്, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നവയുഗ ബ്രാഡ്മാൻ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് ഇന്ന് പിറന്നാൾഐസിസിയുടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റര്‍ ഓഫ് ദ ഡെക്കേഡ് പുരസ്‌കാരവും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

IPL 2026 Team of the Tournament: കോലിക്കൊപ്പം സൂര്യവൻശി ഓപ്പണർ; ടീം ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്റിനെ നയിക്കാൻ രജത് പട്ടിദാർ

IPL 2026 Team of the Tournament: കോലിക്കൊപ്പം സൂര്യവൻശി ഓപ്പണർ; ടീം ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്റിനെ നയിക്കാൻ രജത് പട്ടിദാർആർസിബിയുടെ ഇതിഹാസ താരം വിരാട് കോലിക്കൊപ്പം ഓപ്പണറായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

Tim David: 'കുസൃതി ലേശം കൂടിപ്പോയി'; ആർസിബി താരം ടിം ഡേവിഡിനു സസ്‌പെൻഷൻ

Tim David: 'കുസൃതി ലേശം കൂടിപ്പോയി'; ആർസിബി താരം ടിം ഡേവിഡിനു സസ്‌പെൻഷൻഐസിസി പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലെവൽ ഒന്നാണ് ആർസിബി താരം ലംഘിച്ചത്

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർ

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർവൈഭവിന്റെ പ്രായത്തെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ നോക്കേണ്ടത്.

ലോക ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് എത്ര കിട്ടും, ഇത്തവണ ലോകകപ്പിൽ ടീമുകളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 6,238.42 കോടി!

ലോക ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് എത്ര കിട്ടും, ഇത്തവണ ലോകകപ്പിൽ ടീമുകളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 6,238.42 കോടി!ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയാണ് ഇത്തവണ വിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുക. ആകെ സമ്മാനത്തുകയായി 6238.42 കോടി രൂപയാണ് ഫിഫ ചെലവിടുന്നത്. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളുടെയും മറ്റ് ചെലവുകള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുത്താല്‍ 7,400.09 കോടി രൂപയാണ് ചെലവാക്കുക.

സഞ്ജുവിനെയോ അഭിഷേകിനെയോ മാറ്റിനിർത്തിയിട്ടെങ്കിലും വൈഭവിനെ കളിപ്പിക്കണം : സുനിൽ ഗവാസ്കർ

സഞ്ജുവിനെയോ അഭിഷേകിനെയോ മാറ്റിനിർത്തിയിട്ടെങ്കിലും വൈഭവിനെ കളിപ്പിക്കണം : സുനിൽ ഗവാസ്കർഅയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരെ വരാനിരിക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയില്‍ 2 കളികളിലും താരത്തിന് അവസരം നല്‍കണമെന്നാണ് ഗവാസ്‌കറുടെ ആവശ്യം. ഇതിനായി സഞ്ജു, അഭിഷേക് ഇതില്‍ ഒരാളെ മാറ്റിനിര്‍ത്താനും ഇന്ത്യ മടിക്കരുതെന്ന് ഗവാസ്‌കര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Mirra Andreeva : 19 വയസ്സിൽ പുത്തൻ താരോദയമായി മിറ ആൻഡ്രിവ, ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ കന്നി കിരീടം !

Mirra Andreeva : 19 വയസ്സിൽ പുത്തൻ താരോദയമായി മിറ ആൻഡ്രിവ, ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ കന്നി കിരീടം !ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണ്‍ വനിതാ സിംഗിള്‍സ് ഫൈനലില്‍ പോളണ്ടിന്റെ മയ ഹലിന്‍സ്‌കയെയാണ് മിറ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പതിനേഴാം വയസ്സില്‍ ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം നേടിയ മറിയ ഷറപ്പോവയ്ക്ക് ശേഷം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ റഷ്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടവും മിറ സ്വന്തമാക്കി.

ടി20യിൽ 2 ലോകകപ്പുകൾ, ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് നേട്ടങ്ങൾ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ

ടി20യിൽ 2 ലോകകപ്പുകൾ, ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് നേട്ടങ്ങൾ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾതന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സൂര്യകുമാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. 5 വര്‍ഷത്തോളം നീണ്ട കരിയറില്‍ മോശം ഫോമിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പടിയിറങ്ങുന്നതെങ്കിലും തന്റെ പീക്ക് ടൈമില്‍ ടി20 ക്രിക്കറ്റിനെ ഒന്നാകെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ താരമാണ് സൂര്യ.

വൈഭവിനൊപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും അയർലൻഡിലേക്ക് , മുതിർന്ന താരങ്ങളോട് ഇടപഴകാൻ സമയമെടുക്കുമെന്ന് വിശദീകരണം

വൈഭവിനൊപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും അയർലൻഡിലേക്ക് , മുതിർന്ന താരങ്ങളോട് ഇടപഴകാൻ സമയമെടുക്കുമെന്ന് വിശദീകരണംഇംഗ്ലണ്ട്- അയര്‍ലന്‍ഡ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാന്‍ വൈഭവിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ വിടാനുള്ള സമ്മതമാണ് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചത്. വൈഭവിനെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് കുടുംബത്തോടെ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈക്കിയ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയായിരുന്നു.