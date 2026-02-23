England vs Srilanka : കുഴി കുത്തിയത് ലങ്ക, വീണതും ലങ്ക, സ്പിന്നർമാരുടെ ബലത്തിൽ 51 റൺസ് വിജയം നേടി ഇംഗ്ലണ്ട്

അഭിറാം മനോഹർ|
ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ സൂപ്പര് എട്ട് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ശ്രീലങ്കയെ
ശ്രീലങ്കയെ 51 റണ്സിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ട്. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് നിശ്ചിത ഓവറില് 9 വിക്കറ്റിന് 146 റണ്സാണ് നേടിയത്. 40 പന്തില് 62 റണ്സെടുത്ത ഓപ്പണര് ഫില് സാല്ട്ടിന്റെ പ്രകടനമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വമ്പന് തകര്ച്ചയില് നിന്നും കരകയറ്റിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കന് ഇന്നിങ്ങ്സ് 95 റണ്സിന് അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. 30 റണ്സെടുത്ത ദസുന് ഷനകയാണ് ശ്രീലങ്കന് നിരയിലെ ടോപ് സ്കോറര്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിക്കറ്റുകള് തുടക്കത്തിനെ തന്നെ വീണത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കി. 40 പന്തില് 62 റണ്സുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ താങ്ങി നിര്ത്തിയ ഓപ്പണര് ഫില് സാല്ട്ടിന് 21 റണ്സുമായി വില് ജാക്സ് മാത്രമാണ് പിന്തുണ നല്കിയത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി ദുനിത് വെല്ലലാഗെ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടി.
147 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ശ്രീലങ്ക തുടക്കത്തില് തന്നെ തകര്ന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പെയ്സ്-സ്പിന് ആക്രമണം ടോപ്പ് ഓര്ഡറിനെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കിയതോടെ ആറാം ഓവറില് അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് 34 റണ്സെന്ന നിലയിലായി ശ്രീലങ്ക. കാമിന്ദു മെന്ഡിസ്- ഷനക സഖ്യം അല്പനേരം പിടിച്ചുനില്ക്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലിയാം ഡോസണ് മെന്ഡിസിനെ പുറത്താക്കിയതോടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എളുപ്പമായി. വില് ജാക്സ് 3 വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തിയപ്പോള് ആദില് റഷീദ്, ഡോസണ്, ആര്ച്ചര് എന്നിവര് ഇംഗ്ലണ്ടിനായി 2 വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.