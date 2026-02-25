അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (07:58 IST)
England vs Pakistan
: ടി20 ലോകകപ്പ് സെമിയില് കടക്കുന്ന ആദ്യ ടീമായി ഇംഗ്ലണ്ട്. സൂപ്പര് 8 പോരാട്ടത്തില് പാകിസ്ഥാനെതിരെ 2 വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് 4 പോയന്റുകളുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിഫൈനല് ബര്ത്ത് ഉറപ്പിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാന് ഉയര്ത്തിയ 165 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 19.1 ഓവറിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് മറികടന്നത്. ഒരുഭാഗത്ത് വിക്കറ്റുകള് വീഴുമ്പോഴും തകര്ത്തടിച്ച നായകന് ഹാരി ബ്രൂക്കിന്റെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തുണച്ചത്. തോല്വിയോടെ പാകിസ്ഥാന്റെ സെമിസാധ്യതകള്ക്ക് മങ്ങലേറ്റു. 2 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാനുള്ളത്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാന് 45 പന്തില് നിന്നും 63 റണ്സ് നേടിയ ഓപ്പണര് സാഹിബ്സാദ ഫര്ഹാന്റെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തില് 20 ഓവറില് 164 റണ്സാണെടുത്തത്. തുടക്കത്തില് തന്നെ തകര്ച്ച നേരിട്ട പാകിസ്ഥാന് ഫര്ഹാന് രക്ഷകനാവുകയായിരുന്നു. ബാബര് അസം (25), ഫഖര് സമാന് (25) എന്നിവരും ഫര്ഹാന് പിന്തുണ നല്കി. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ലിയാം ഡോസണ് 3 വിക്കറ്റും ജോഫ്ര ആര്ച്ചര്, ജാമി ഓവര്ട്ടണ് എന്നിവര് 2 വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് തുടക്കത്തില് തന്നെ ഓപ്പണര്മാരായ ജോസ് ബട്ട്ലറെയും ഫില് സാല്ട്ടിനെയും നഷ്ടമായി. 17-2 എന്ന നിലയില് പ്രതിരോധത്തിലായ ഇംഗ്ലണ്ട് കരകയറിയത് ഹാരി ബ്രൂക്കിന്റെ വരവോടെയായിരുന്നു. എന്നാല് ബ്രൂക്കിനൊപ്പം ക്രീസിലെത്തിയവരെല്ലാവരും നിരാശപ്പെടുത്തി മടങ്ങിയതോടെ ഏറെക്കുറെ ബ്രൂക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോറിങ്ങിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത്.
പാക് ബൗളര്മാരെ നിര്ദാക്ഷിണ്യം പ്രഹരിച്ച ബ്രൂക്ക് 28 പന്തില് നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി കണ്ടെത്തി.
ടീം സ്കോര് 103ല് നില്ക്കെ സാം കറന് മടങ്ങിയതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 103-5 എന്ന നിലയിലായെങ്കിലും പിന്നീട് ഒത്തുചേര്ന്ന വില് ജാക്സ്- ബ്രൂക്ക് സഖ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയത്തീരത്തേക്കെത്തിച്ചു. 51 പന്തുകളില് നിന്ന് 10 ഫോറുകളും 4 സിക്സറും അടക്കം 100 റണ്സ് നേടി ബ്രൂക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയമുറപ്പിച്ചിരുന്നു. 28 റണ്സുമായി വില് ജാക്സ് പുറത്തായെങ്കിലും ഫോറടിച്ച് ജോഫ്ര ആര്ച്ചര് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിജയവും സെമിഫൈനല് ബെര്ത്തും ഉറപ്പിച്ചു.