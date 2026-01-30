ഫിനിഷർ മാത്രമായി ഒതുക്കരുത്, ശിവം ദുബെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ആയുധമെന്ന് ഗവാസ്കർ

അഭിറാം മനോഹർ|
ഇന്ത്യന് ടി20 ടീമിലെ ഓള്റൗണ്ടര് താരമായ ശിവം ദുബെയെ ''ഫിനിഷര്'' എന്ന
ലേബലില് മാത്രമൊതുക്കുന്നത് നീതിയല്ലെന്ന് ഇതിഹാസതാരമായ സുനില് ഗവാസ്കര്. വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ ദുബെയുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ശേഷമാണ് ഗവാസ്കര് പ്രശംസയുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ തോറ്റെങ്കിലും ദുബെയുടെ പ്രകടനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണെന്ന് ഗവാസ്കര് പറയുന്നു.
ശക്തമായ മിഡില് ഓര്ഡര് ബാറ്ററായി മാത്രമല്ല, ആവശ്യസമയത്ത് ബൗളിംഗിലും സംഭാവന നല്കാന് കഴിയുന്ന ഓള്റൗണ്ടറായി ദുബെ മാറികഴിഞ്ഞെന്ന് ഗവാസ്കര് പറയുന്നു.
ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ടീമുകള്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത്തരം വഴക്കമുള്ള താരങ്ങളെയാണെന്നും വലിയ വേദികളില് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റാനുള്ള ശേഷി ദുബെയ്ക്കുണ്ടെന്നും ഗവാസ്കര് പറയുന്നു.
റായ്പൂരില് 18 പന്തില് 36 റണ്സുമായി ദുബെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. വിശാഖപട്ടണത്ത് ഒരറ്റത്ത് വിക്കറ്റുകള് വീഴുമ്പോഴും റണ് നിരക്ക് ഉയര്ന്ന് തന്നെ നിര്ത്താന് ദുബെയുടെ പ്രകടനം നിര്ണായകമായിരുന്നു. വെറും 15 പന്തില് നിന്നായിരുന്നു താരം അര്ധസെഞ്ചുറി തികച്ചത്.