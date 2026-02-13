Abhishek Sharma : 2 ദിവസം കൊണ്ട് 2 കിലോ കുറഞ്ഞു, പാക് പോരാട്ടത്തിന് മുൻപ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി പങ്കുവെച്ച് അഭിഷേക്

രേണുക വേണു|
ടി20 ലോകകപ്പില് പാകിസ്ഥാനെതിരായ നിര്ണായക മത്സരത്തിന് മണിക്കൂറുകള് മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെ തന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ പറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യന് ഓപ്പണിംഗ് താരം അഭിഷേക് ശര്മ. പനിയും വയറിലെ അണുബാധയേയും തുടര്ന്ന് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അഭിഷേക് ഞായറാഴ്ച പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കാനിറങ്ങുമോ എന്ന ആശങ്കകള് നിലനില്ക്കെ ഇന്ത്യന് ടീമിലെ സഹതാരമായ അര്ഷദീപ് സിംഗാണ് തന്റെ വ്ലോഗില് അഭിഷേകിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പങ്കുവെച്ചത്.
വയറിനേറ്റ അണുബാധയെ തുടര്ന്ന് ശരീരഭാരം 2 ദിവസം കൊണ്ട് 2 കിലോ കുറഞ്ഞതായി അഭിഷേക് പറയുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചോറും പരിപ്പും നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അഭിഷേക് മറുപടി നല്കുന്നത്. മെലിഞ്ഞുപോയല്ലോ എന്ന് അര്ഷദീപ് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് 2 ദിവസം കൊണ്ട് 2 കിലോ കുറഞ്ഞെന്നും ചോറും പരിപ്പുമാണ് ഇപ്പോള് പ്രധാനഭക്ഷണമെന്നും അഭിഷേക് പറഞ്ഞത്. ടീമില് തിരിച്ചെത്തിയ താരം ചെറിയ പരിശീലനം നടത്തിയെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനെതിരായ നിര്ണായക പോരാട്ടത്തില് കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണ്. അണുബാധയും കടുത്ത പനിയും മൂലം താരത്തിന്റെ ശാരീരികക്ഷമത കുറഞ്ഞതാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ അലട്ടുന്നത്.
അഭിഷേക് പൂര്ണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ടില്ലെന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ മത്സരങ്ങളില് താരത്തിന് വിട്ട് നില്ക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നും നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് വേളയില് ഇന്ത്യന് നായകനായ സൂര്യകുമാര് യാദവ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അഭിഷേക് ശര്മ പൂര്ണ്ണ ഫിറ്റല്ലെങ്കില് സഞ്ജു സാംസണാകും ഇഷാന് കിഷനൊപ്പം ഓപ്പണറായി തുടരുക. എങ്കിലും ഞായറാഴ്ച കൊളംബോയിലെ അവസാന വട്ട പരിശീലനത്തിന് ശേഷം മാത്രമെ അന്തിമ ഇലവനെ പ്രഖ്യാപിക്കു.