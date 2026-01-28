ബുധന്‍, 28 ജനുവരി 2026
മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് മാസാകാൻ നോക്കരുത്, ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാൻ പിന്മാറുമെന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ച് മുൻതാരങ്ങൾ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 28 ജനുവരി 2026 (11:49 IST)
വരാനിരിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്‍ പാക് താരങ്ങള്‍ രംഗത്ത്. ബംഗ്ലാദേശിനുള്ള പിന്തുണ പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ താത്പര്യങ്ങളെയോ ഐസിസിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെയോ ബാധിക്കരുതെന്നാണ് മുന്‍ താരങ്ങള്‍ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബംഗ്ലാദേശ് ടി20 ലോകകപ്പില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന വിഷയത്തില്‍ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാനിരിക്കെയാണ് മുന്‍ താരങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.


വിഷയത്തില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയോ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ചയോ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പിസിബി ചെയര്‍മാനായ മൊഹ്‌സിന്‍ നഖ്വി അറിയിക്കുന്നത്.പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീം നായകനായ മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്, മുന്‍ പിസിബി ചെയര്‍മാനായ ഖാലിദ് മഹ്‌മൂദ്, മുന്‍ സെക്രട്ടറി ആരിഫ് അലി അബ്ബാസി എന്നിവരെല്ലാം ലോകകപ്പില്‍ പാക് ടീമിനെ അയക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബംഗ്ലാദേശിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് മനസിലാക്കാം, എന്നാല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പിന്മാറുന്നതിലെ യുക്തി എന്താണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. മുന്‍ ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററും മുഖ്യ സെലക്ടറും പരിശീലകനുമായിരുന്നു മൊഹ്‌സിന്‍ ഖാനും പാകിസ്ഥാന്‍ തങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് താത്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.




