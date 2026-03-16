രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (14:33 IST)
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് നിയന്ത്രണ ബോര്ഡിന്റെ (BCCI) 'നമന്' പുരസ്കാരത്തിന് പിന്നാലെ അപ്രതീക്ഷിത വിവാദം. 2025-ലെ ഐ.സി.സി ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫി നേടിയ ഇന്ത്യന് ടീമിനെ ആദരിക്കുന്നതിനിടെ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയില് ശുഭ്മാന് ഗില്ലിന്റെ പേരിന് താഴെ ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫി നേടിതന്ന നായകന് എന്നെഴുതിയതാണ് രോഹിത് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചത്. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ബിസിസിഐക്കെതിരെ വലിയ വിമര്ശനമാണ് ആരാധകര് ഉയര്ത്തുന്നത്.
2025 ഫെബ്രുവരിയില് ദുബായില് നടന്ന ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫി ഫൈനലില് രോഹിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ന്യൂസിലന്ഡിനെ തോല്പ്പിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാല് അവാര്ഡ് ചടങ്ങിലെ വീഡിയോയില് 'ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫി വിജയിച്ച നായകന്' (Winning Captain) എന്ന വിശേഷണത്തോടെ ശുഭ്മന് ഗില്ലിന്റെ ചിത്രമാണ് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. നിലവില് ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന ടീമുകളുടെ നായകനായി ഗില്ലിനെ നിയമിച്ചതാണ് ഇത്തരമൊരു പിഴവ് സംഭവിക്കാന് കാരണമായതെന്നാണ് സൂചന്.
വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ രോഹിത് ശര്മ്മയുടെ ആരാധകര് എക്സ് (X) ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. 'ചരിത്രം തിരുത്താന് ശ്രമിക്കരുത്', 'രോഹിത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങള് ഗില്ലിന്റെ അക്കൗണ്ടില് എഴുതിച്ചേര്ക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല' എന്നിങ്ങനെയാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം. വിവാദം കൊഴുത്തതോടെ ബി.സി.സി.ഐ ഔദ്യോഗിക പേജുകളില് നിന്ന് ഈ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തു.
വിവാദങ്ങള്ക്കിടയിലും, 2024-25 സീസണിലെ മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര താരത്തിനുള്ള പോളി ഉമ്രിഗര് പുരസ്കാരം (Polly Umrigar Award) ശുഭ്മന് ഗില്ലിന് ലഭിച്ചു. തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം വര്ഷമാണ് ഗില് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്. വനിതാ വിഭാഗത്തില് സ്മൃതി മന്ദാന മികച്ച താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മുന് താരം രാഹുല് ദ്രാവിഡിന് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരവും ചടങ്ങില് സമ്മാനിച്ചു.