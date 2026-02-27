ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിച്ച തുടക്കം സഞ്ജു നൽകി, പ്രകടനത്തെ വാഴ്ത്തി ദിനേശ് കാർത്തിക്

രേണുക വേണു|
വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:48 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര് എട്ടില് സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ നിര്ണായക മത്സരത്തിലെ ഓപ്പണര് സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പ്രകടനത്തെ വാഴ്ത്തി മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ ദിനേശ് കാര്ത്തിക്. ചെറുതെങ്കിലും സഞ്ജു ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് വലുതായിരുന്നുവെന്നും തുടക്കം മുതല് ആക്രമിച്ചാണ് സഞ്ജു കളിച്ചതെന്നും ദിനേശ് കാര്ത്തിക് പറഞ്ഞു. മത്സരത്തില് 15 പന്തില് 2 സിക്സും ഒരു ഫോറും സഹിതം 24 റണ്സ് നേടിയാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്.
കമന്ററിക്കിടെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിങ്ങ്സിനെ പറ്റി ദിനേശ് കാര്ത്തിക് മനസ്സ് തുറന്നത്. ഇന്ത്യ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് സഞ്ജു ചെയ്തു കാണിച്ചു. ടീമിനായി മികച്ച തുടക്കം നല്കാന് സഞ്ജുവിനായി. അഭിഷേകിന് സമ്മര്ദ്ദമില്ലാതെ കളിക്കാന് വഴിയൊരുക്കിയത് സഞ്ജുവാണ്. റിസ്ക്കെടുത്ത് കളിച്ചു. റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോള് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് പിഴയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാര്ത്തിക് പറഞ്ഞു.
സഞ്ജു മികച്ച തുടക്കം നല്കിയതോടെ തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ താളം വീണ്ടെടുക്കാന് അഭിഷേകിനായിരുന്നു. തിലക് വര്മയും സൂര്യകുമാര് യാദവും ഇഷാന് കിഷനും ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുമെല്ലാം തകര്ത്താടിയപ്പോള് ലോകകപ്പില് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കോര് നേടാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. 256 റണ്സാണ് മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ നേടിയത്. 97 റണ്സുമായി ഓപ്പണര് റയാന് ബെന്നറ്റ് പൊരുതിയെങ്കിലും സിംബാബ്വെയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാന് അത് മതിയായിരുന്നില്ല.