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  4. Devon Conway Ruled Out of 1st India ODI Following Training Collision with Matt Henry
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 3 November 2026 (18:42 IST)

പരിശീലനത്തിനിടെ സഹതാരവുമായി കൂട്ടിയിടി: ഡെവൺ കോൺവേക്ക് പരിക്ക്; ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ കളിക്കില്ല

ക്യാച്ചിംഗ് പ്രാക്ടീസിനിടെ സഹതാരവും പേസറുമായ മാറ്റ് ഹെന്റിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് കോണ്‍വെയുടെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (17:59 IST)
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ഓക്ക്ലാന്റ് : ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ ന്യൂസിലാന്‍ഡ് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായി ഓപ്പണിംഗ് താരം ഡെവോണ്‍ കോണ്‍വെയുടെ പരിക്ക്. ന്യൂസിലന്‍ഡ് ടീമിന്റെ ഓപ്പണറായ താരത്തിന് പരിശീലനത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിനുള്ള ടീമില്‍ അവസരം നഷ്ടമായത്. ക്യാച്ചിംഗ് പ്രാക്ടീസിനിടെ സഹതാരവും പേസറുമായ മാറ്റ് ഹെന്റിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് കോണ്‍വെയുടെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്.
 
പരിക്കേറ്റ ഉടന്‍ തന്നെ മെഡിക്കല്‍ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി അസസ്‌മെന്റിന് വിധേയമാക്കി. തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍വേയെ വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനകള്‍ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
പരിശോധനയില്‍ കോണ്‍വേക്ക് തലച്ചോറിന് ക്ഷതം (Concussion) സംഭവിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. മാറ്റ് ഹെന്റിയും പരിശോധനകള്‍ക്ക് വിധേയനായെങ്കിലും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും മത്സരത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുമെന്നും ക്യാപ്റ്റന്‍ മിച്ചെല്‍ സാന്റ്‌നര്‍ അറിയിച്ചു.
 
ന്യൂസിലാന്‍ഡിന് തിരിച്ചടികളുടെ പരമ്പര 
 
മാര്‍ക്ക് ചാപ്മാന്‍, രചിന്‍ രവീന്ദ്ര എന്നിവര്‍ പരിക്കേറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോണ്‍വേയുടെ അപ്രതീക്ഷിത പരിക്ക്. കോണ്‍വേക്ക് പകരം വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററായ ടിം സീഫെര്‍ട്ട് ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഓപ്പണറായി പ്ലേയിങ് ഇലവനിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നടക്കും.ALSO READ: വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ് ! ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പഞ്ചാബിലേക്ക്, പകരം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് അർഷ്ദീപ് സിങ് !
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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