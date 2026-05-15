Sanju Samson : സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിക്കില്ല, അഫ്ഗാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇഷാന് അവസരമൊരുങ്ങിയേക്കും

ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഫോം ഐപിഎല്ലില് ആവര്ത്തിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യന് ഏകദിന ടീമിലേക്ക് സഞ്ജു സാംസണെ തല്ക്കാലം പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററും ഐപിഎല്ലില് ചെന്നൈ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തോളിലേറ്റുന്ന താരമായിട്ടും അഫ്ഗാനെതിരായ പരമ്പരയില് സഞ്ജുവിന് പകരം ഇഷാനെയാണ് സെലക്ടര്മാര് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്.
അജിത് അഗാര്ക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി അടുത്തയാഴ്ചയോടെ അഫ്ഗാനെതിരായ ടെസ്റ്റിനും ഏകദിനത്തിനുമുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കെ എല് രാഹുല് പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകുമ്പോള് രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ഓപ്ഷനായി ഇഷാന് കിഷനെയാകും പരിഗണിക്കുക. ടോപ് ഓര്ഡറിലും മിഡില് ഓര്ഡറിലും ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന താരമെന്നതാണ് ഇഷാന് അനുകൂലമായ ഘടകം.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം കെ എല് രാഹുലിനൊപ്പം ബാക്കപ്പ് കീപ്പറായി റിഷഭ് പന്താണ് ഇന്ത്യന് ടീമിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് ഐപിഎല്ലിലെ താരത്തിന്റെ മോശം പ്രകടനം ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. അതേസമയം സീനിയര് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ കാര്യത്തിലും നിര്ണായക തീരുമാനങ്ങള് വരും ദിവസങ്ങളില് ഉണ്ടായേക്കും. കഴിഞ്ഞ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലന്ഡ് പരമ്പരകളിലൊന്നും തിളങ്ങാന് താരത്തിനായിരുന്നില്ല.