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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Wednesday, 14 October 2026 (17:59 IST)

ഡൽഹിയെ കപ്പടിപ്പിക്കുമോ ഈ 'ലെഫ്റ്റി' കോംബോ?

Delhi Capitals, Sourav Ganguly, Yuvraj Singh, Delhi capitals Ganguly and Yuvraj
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (17:59 IST)
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Sourav Ganguly

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച രണ്ട് ഇടംകൈയൻ ബാറ്റർമാർ, സൗരവ് ഗാംഗുലിയും യുവരാജ് സിങ്ങും. ഐപിഎലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് വേണ്ടി ഇരുവരും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് കാഴ്ച കൂടിയാകും. ഗ്രൗണ്ടിൽ ബൗളർമാരുടെ പേടിസ്വപ്‌നമായിരുന്ന താരങ്ങൾ ഇത്തവണ ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ പരിശീലക ക്യാംപിലേക്കാണെന്ന് മാത്രം..! 
 
മുഖ്യപരിശീലക സ്ഥാനത്ത് ഗാംഗുലിയും സഹപരിശീലകനും ബാറ്റിങ് പരിശീലകനുമായി യുവരാജും എത്തുമ്പോൾ ഡൽഹിക്ക് കന്നി ഐപിഎൽ കിരീടത്തിൽ കുറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. തന്റെ സഹപരിശീലകനായി യുവരാജിനെ വേണമെന്ന് ഗാംഗുലി തന്നെയാണ് ഡൽഹി മാനേജ്‌മെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 
 
ഡൽഹിയുടെ ഡിറക്ടർ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാംഗുലി 2019 മുതൽ ഡിസി ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. യുവരാജ് സിങ് ആകട്ടെ ഐപിഎലിൽ ഡൽഹിക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ കളിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് എതിർ ടീമിലെ ബൗളർമാർക്കെല്ലാം തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റർമാർ ഒന്നിച്ചെത്തുമ്പോൾ 2027 സീസണിൽ ഡൽഹിയിൽ അടിമുടി മാറ്റങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലുള്ള നിരവധി താരങ്ങളെ ഡൽഹി റിലീസ് ചെയ്യുകയും അടുത്ത താരലേലത്തിൽ പുതിയ താരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഗാംഗുലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് കീഴിലാണ് യുവരാജ് സിങ് തന്റെ രാജ്യാന്തര കരിയറിന് തുടക്കമിട്ടതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കെ ഗാംഗുലിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു യുവരാജ് സിങ്. Also Read: ഹാർദ്ദിക്കിന് പകരം യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ?, നായകനായി രോഹിത് ശർമ: നീക്കങ്ങളുമായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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