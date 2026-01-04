39-ാം വയസ്സിലും തീപാറുന്ന പ്രകടനം, ബിഗ് ബാഷിൽ 14 വർഷത്തിന് ശേഷം സെഞ്ചുറിയുമായി ഡേവിഡ് വാർണർ,രോഹിത്തിനെ പിന്തള്ളി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 4 ജനുവരി 2026 (14:38 IST)
39-ാം വയസ്സിലും തന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന്
തെളിയിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയന് താരം വെടിക്കെട്ട് ഓപ്പണിംഗ് താരം ഡേവിഡ് വാര്ണര്. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗില് (BBL) സിഡ്നി തണ്ടറിനായി കളിച്ച വാര്ണര്, വെറും 65 പന്തുകളില് നിന്ന് പുറത്താകാതെ 130 റണ്സാണ് നേടിയത്.
ബിഗ് ബാഷ് സീസണിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിഗത സ്കോര് എന്ന നേട്ടവും മത്സരത്തില് വാര്ണര്
കുറിച്ചു. സെഞ്ചുറിയുമായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും മത്സരത്തില് ഹോബര്ട്ട് ഹുറിക്കെയ്ന്സിനെതിരെ വിജയിക്കാന് വാര്ണറുടെ ടീമിനായില്ല.
ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഒന്പതാം സെഞ്ചുറിയാണ് വാര്ണര് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ടി20 സെഞ്ചുറികള് നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ഇന്ത്യന് താരം രോഹിത് ശര്മയെ പിന്നിലാക്കാന് വാര്ണര്ക്ക് സാധിച്ചു. കരിയറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് വാര്ണര് ഈ പ്രകടനം നടത്തിയത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ബിഗ് ബാഷില് 14 വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വാര്ണറുടെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനം.
ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ഏറ്റവുമധികം സെഞ്ചുറികളെന്ന റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം നിലവില് വെസ്റ്റിന്ഡീസ് താരമായ ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. വിവിധ ഫ്രാഞ്ചൈസി ലീഗുകളിലും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലുമായി 22 സെഞ്ചുറികളാണ് ഗെയ്ല് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 11 സെഞ്ചുറികളുമായി ബാബര് അസമാണ് പട്ടികയില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.