ഇങ്ങനെ കളിച്ചാണ് ഇതുവരെയെത്തിയത്, ശൈലി മാറ്റില്ല, ബാറ്റിംഗ് ഫോമിനെ കരുതി വേവലാതിയില്ല: സൂര്യകുമാർ യാദവ്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026 (17:33 IST)
സമീപകാലത്തെ മോശം ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക്
മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമിന്റെ നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്. ന്യൂസിലാന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് തന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഫോമിനെ കുറിച്ചുയരുന്ന വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും സൂര്യകുമാര്‍ മറുപടി നല്‍കിയത്.
വ്യക്തിപരമായ റണ്‍സുകളേക്കാള്‍ ടീമിന്റെ വിജയം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും തന്റെ മുന്‍ഗണനയെന്ന് സൂര്യ വ്യക്തമാക്കി. മോശം ഫോമിന്റെ പേരില്‍ തന്റെ സ്വാഭാവിക ബാറ്റിംഗ് ശൈലി മാറ്റാന്‍ തയ്യാറല്ലെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു.

ഈ ഘട്ടം ഒരു കളിക്കാരന്‍ എന്ന രീതിയില്‍ സ്വാഭാവികമായ ഒന്നാണെന്നും തന്റെ കരിയറിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ കളിരീതിയും അക്രമാണാത്മകമായ സമീപനവും ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നും സൂര്യകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് ഈ കളിശൈലിയാണ്. അത് മാറ്റിയാല്‍ ഞാന്‍ ഞാനല്ലാതെയാകും സൂര്യകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ടീം സ്‌പോര്‍ട്ടാണെന്നും ടീം വിജയിക്കുന്ന പക്ഷം തന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഫോമിനെ പറ്റി ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും സൂര്യകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ബാറ്റിംഗ് ഓര്‍ഡറില്‍ ടീമിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് കളിക്കുമെന്നും ടീമിന്റെ സ്ഥിരതയും പ്രകടനവും ആത്മവിശ്വാസവും മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രദ്ധ നല്‍കുന്നതെന്നും സൂര്യ കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.


